中壢裝潢工不滿被嘲、推闆娘入圳溝致死 桃院裁定羈押禁見

桃園市中壢前晚發生一樁命案，57歲的李姓裝潢工疑不滿42歲廖姓老闆娘嘲諷，爆發嚴重肢體衝突，結果因為將人推入3公尺深的圳溝，釀死亡悲劇；桃園地檢署偵辦此案，昨向法院聲押禁見，今清晨獲准。

據悉，李男10多年前經營的裝潢公司倒閉，被帶他入行的陳姓老闆收留後，便在陳的公司打雜，可是廖姓老闆娘對其工作態度有意見，一直當面抱怨，甚至嘲諷「沒路用」因此種下長期衝突隱患。

前晚8時，李、廖2人再起衝突，雙方從屋內打到屋外，旁人發現異狀時，廖女已被推入圳溝，被救起時已無呼吸心跳，送醫仍傷重不治。

案發後，李男坦承動手，供稱一時氣憤，才將人推入水中，未料會釀死亡結果，但檢警調查廖女身上無明顯外傷，即便落水仍有求救機會，不排除李男失手殺人才將遺體丟入水中可能，預計今天下午解剖遺體確認生前溺水或死後溺水。