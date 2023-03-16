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高雄男買早餐拾獲皮夾占為己有 因這原因背兩罪

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市日前有民眾皮包不見立即報案協尋，警掌握初步線索後，調閱監視器果然追蹤到涉嫌重大的張姓男子行蹤，警鎖定張車牌正準備以車追人時，正好有鄰近派出所警員將張酒測攔查，依酒駕現行犯將他逮捕移送；事後，張男供稱，酒後一時失慮才會拿走皮包，這下一次得背上兩項罪名。

本月8日，在楠梓科學產業園區附近早餐店，一民眾購買餐點時，不慎將皮包遺落在商家醬料打包區，皮包內有身分證件、信用卡及2500元現金，當天該民眾發現皮包不見，隨即向高雄市警局楠梓分局後勁派出所報案求助，經警調閱監視器發現，他遺失的皮夾原來是遭後方46歲張男撿走。

在初步掌握線索後，警鎖定張男特徵，不斷擴大調閱相關影像追蹤行蹤，正準備以車追人時，當天下午2時許，鄰近翠屏派出所警員在德賢路380巷口，因張男邊騎車邊抽菸，並有酒容酒味，因此將他攔查酒測，測得酒精濃度達每公升0.28毫克超標，依違反公共危險罪現行犯逮捕移送。

事後，後勁派出所警員在大數據資料庫掌握，涉嫌侵占皮包張男與當天翠屏派出所逮捕酒駕的男子是同一人，針對侵占皮包一案，約談張男前天到案說明，張坦言，犯案時有喝酒，一時失慮才會侵占他人財物，全案依侵占罪嫌函請臺灣橋頭地檢署偵辦。

楠梓警分局呼籲，購物離開時須再一次檢查隨身物品，尤其是隨身皮包容易因為分心而忘記帶走；同時也提醒，不論物品價值多少，侵占他人財物均觸犯刑法侵占遺失物罪，勿因小失大觸犯法網，留下刑案紀錄。

張姓男子在早餐店發現有民眾遺落皮夾，卻未尋找失主，反倒占為己有。記者古和純／翻攝
張姓男子在早餐店發現有民眾遺落皮夾，卻未尋找失主，反倒占為己有。記者古和純／翻攝
張姓男子拾起他人遺失的皮夾逕自離去。記者古和純／翻攝
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侵占 監視器 酒駕

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