影／涉收賄2600萬！8小時漏夜審訊雲林議長交保變收押 法院說明更裁原因

雲林縣議長沈宗隆涉嫌收賄案，經雲林地檢署抗告，雲林地方法院從昨天到今天清晨長達8小時的審訊，對涉案獲交保的沈宗隆及白手套包商鍾慶郎兩人重為裁定，兩人均予羈押禁見且禁止閱報通信，雲林地院對於變更裁定隨後說明原因。

雲林地方法院庭長王子榮指出，有關雲林地院處理雲林縣議長沈宗隆、包商鍾慶郎聲請羈押經臺南高分院撤銷發回，院方經訊問被告2人後再重為裁定羈押禁見，基於偵查不公開原則，對該案進行說明。

王子榮說，雲林地院於15日晚間9點30分重新審理，並傳喚被告2人到庭，因台南高分院撤銷發回裁定中，針對「羈押的必要性」有所指摘，主要是檢方對於羈押的必要性有再提出相關明確的事證，加以佐證，經雲林地院訊問後，在串證部分，因為案件目前正在偵查階段，依照檢方所補強的新事證及理由，仍有多名共犯與證人的說法有所出入，檢方舉證已足以使合議庭認為被告2人有和證人或是與本案其餘共犯有串證的疑慮。

其次，被告2人涉犯為重罪，法院有相當理由認為在被告2人對於犯行串證的可能性升高，而此部分顯然無法透過羈押以外的手段，例如具保、限制住居、限制出境出海來防止，只有透過羈押手段，才足以確保後續偵查程序進行，所以於今天裁定羈押，並禁止被告2人接見通信、閱覽書報及觀看電視。

至於重新裁定不同的關鍵為何，王子榮說，先前檢方雖有提出事證，有羈押的必要，但在必要性不夠充分，這次只要在於檢方提出很多新的調查和新的犯罪事證，至於內谷為何基於偵查不公開不便透露。

對於審訊時間長達八小時是否有太多的爭論，王子榮說，主要是對於檢方所提的許多新事證，合議庭也花很多心思釐清。