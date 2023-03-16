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影／涉收賄2600萬！8小時漏夜審訊雲林議長交保變收押 法院說明更裁原因

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涉收賄2600萬重開羈押庭！雲林議長沈宗隆、白手套鍾慶郎2人被收押

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄2600萬元案，本月10日檢察官全案聲押6人但只有達德前執行長潘正綱被收押，沈宗隆和白手套鍾慶郎分別被以200萬元、100萬元交保，檢方本月13日提出抗告，台南高分院發回雲林地院昨晚開庭重新裁定，經法院長達8小時審理，今晨裁定沈、鍾收押。

檢方調查，達德公司2020年在雲林沿海設立風機發電，因地方抗爭、部分議員反對，向縣府申請建照、使照也不如預期順利，為排除困難，透過下包廠商與白手套尋求議長沈宗隆及議員支持，以工程款夾帶賄款手法，共交付2600多萬元賄款，由沈分配給跨黨派的涉案議員。

檢方指出，議長及涉案議員收受賄款後，疑利用對縣府質詢與監督的權力施壓官員，甚至連署提案修改雲林縣建築管理自治條例，協助達德取得變電所、升壓站等建照、使照。

27人涉及該起收賄案，沈宗隆以200萬元交保，包商鍾慶郎以100萬元交保，黃文祥、許留賓、王又民等3名議員和達德前董座王雲怡、潘正綱妻游滿紅等人也均獲交保，其餘請回，僅達德前執行長潘正綱被押。

雲林地檢署認為，沈宗隆和白手套下包商鍾慶郎有串證、滅證之虞，向台南高分院提出抗告，發回雲林地院重裁定，雲林地院昨晚重開羈押庭，合議庭由法官潘韋丞擔任審判長，法院審理後，今晨裁定沈、鍾收押。

台南高分院發回雲林地院昨晚開庭重新裁定，包商鍾慶郎（右）今晨裁定收押。記者陳苡葳／攝影
台南高分院發回雲林地院昨晚開庭重新裁定，包商鍾慶郎（右）今晨裁定收押。記者陳苡葳／攝影
台南高分院發回雲林地院昨晚開庭重新裁定，議長沈宗隆（左二）今晨裁定收押。記者陳苡葳／攝影
台南高分院發回雲林地院昨晚開庭重新裁定，議長沈宗隆（左二）今晨裁定收押。記者陳苡葳／攝影

雲林 議員 沈宗隆

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