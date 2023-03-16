聽新聞
test
0:00 / 0:00

收賄案重開羈押庭 雲林議長走出法庭…突做這動作嚇到所有人

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣議長沈宗隆收賄案，15日晚間重開羈押庭，合議庭開了兩個多小時，議長走出法庭休息，許多守候庭外媒體，看到議長走出來趕忙拍照，沒想到議長竟突然做起暖身操，大步踏步走，還高舉雙手做伸展運動，連一旁的法警都嚇一跳。

本月10日獲兩百萬交保的雲林議長沈宗隆，因雲林地檢署抗告，15日晚間九時三十分雲林地院重開羈押庭，除沈宗隆，在該案被指為白手套獲交保的包商鍾慶郎也一併重新開庭裁定。

合議庭直至16日凌晨只開始審理鍾慶郎，在候審室等候達兩個多小時的沈宗隆，體力顯得有些不支，在法警陪同下，走出法庭休息，行走於法院走廊的沈議長突然抬高腿大步踏步走，像踢正步一般行走，還高舉雙手做起暖身操，讓遠在二十公尺外守候的記者嚇一跳，原來是沈議長難耐漫漫長夜等候開庭。

開庭前，沈宗隆曾對本報記者說，他身體狀況不佳，先前開第一次庭，三天才睡四小時，血壓飆升，他最怕血壓不穩定，不能再經長時間熬夜，尤其深夜等待裁決，心情壓力大，更感吃力。

議長沈宗隆不堪長時間等候法庭裁定，步出法庭突然高舉雙手並抬腿大步走，做起暖身操。記者蔡維斌／攝影
議長沈宗隆不堪長時間等候法庭裁定，步出法庭突然高舉雙手並抬腿大步走，做起暖身操。記者蔡維斌／攝影

沈宗隆 雲林

延伸閱讀

雲林議長2600萬收賄案今晚重開羈押庭 沈宗隆現身：信心一半一半

雲林縣議長沈宗隆收賄案 今晚九點半開羈押庭

雲林議長收賄疑案獲交保 檢方抗告成功

雲林議長收賄案廠商羈押、議長交保 雲林地院說明原因

相關新聞

收賄案重開羈押庭 雲林議長走出法庭…突做這動作嚇到所有人

雲林縣議長沈宗隆收賄案，15日晚間重開羈押庭，合議庭開了兩個多小時，議長走出法庭休息，許多守候庭外媒體，看到議長走出來趕...

雲林議長2600萬收賄案今晚重開羈押庭 沈宗隆現身：信心一半一半

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄2600萬元案，本月10日檢察官全案聲押6人但只有達德執行長被收押，沈宗隆和白手套鍾...

雲林縣議長沈宗隆收賄案 今晚九點半開羈押庭

雲林縣議長沈宗隆等人疑涉收受達德公司賄賂案，雲林地院裁定達德前執行長潘正綱收押，沈宗隆等5人交保或請回，檢方不服沈及包商...

24名檢察官申請轉任法官…主任、試署都有 司法院請外界檢視

每年申請轉任法官的檢察官人數居高不下，檢察界留不住人才成隱憂，不過司法院今則是公布申請轉任法官的24名檢察官相關資料，希...

雲林議長收賄疑案獲交保 檢方抗告成功

雲林縣議長沈宗隆疑涉收受達德公司賄賂案，檢方聲押6人，雲林地院本月10日裁定達德公司前執行長潘正綱收押外，沈宗隆等5人交...

小三護理師當街砍死大29歲已婚醫師男友 判15年理由曝光

女護理師曾廉容和大自己29歲已婚牙醫呂俊瑤交往，她不滿呂遲遲未與元配離婚，憤而當街持刀砍死對方，被依殺人罪起訴並羈押至今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦