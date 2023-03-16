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收賄案重開羈押庭 雲林議長走出法庭…突做這動作嚇到所有人
雲林縣議長沈宗隆收賄案，15日晚間重開羈押庭，合議庭開了兩個多小時，議長走出法庭休息，許多守候庭外媒體，看到議長走出來趕忙拍照，沒想到議長竟突然做起暖身操，大步踏步走，還高舉雙手做伸展運動，連一旁的法警都嚇一跳。
本月10日獲兩百萬交保的雲林議長沈宗隆，因雲林地檢署抗告，15日晚間九時三十分雲林地院重開羈押庭，除沈宗隆，在該案被指為白手套獲交保的包商鍾慶郎也一併重新開庭裁定。
合議庭直至16日凌晨只開始審理鍾慶郎，在候審室等候達兩個多小時的沈宗隆，體力顯得有些不支，在法警陪同下，走出法庭休息，行走於法院走廊的沈議長突然抬高腿大步踏步走，像踢正步一般行走，還高舉雙手做起暖身操，讓遠在二十公尺外守候的記者嚇一跳，原來是沈議長難耐漫漫長夜等候開庭。
開庭前，沈宗隆曾對本報記者說，他身體狀況不佳，先前開第一次庭，三天才睡四小時，血壓飆升，他最怕血壓不穩定，不能再經長時間熬夜，尤其深夜等待裁決，心情壓力大，更感吃力。
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