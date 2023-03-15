雲林議長2600萬收賄案今晚重開羈押庭 沈宗隆現身：信心一半一半

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄2600萬元案，本月10日檢察官全案聲押6人但只有達德執行長被收押，沈宗隆和白手套鍾慶郎分別被以200萬元、100萬元交保，檢方本月13日提出抗告，台南高分院發回雲林地院今晚重新裁定，議長沈宗隆按時於晚間9時30分出庭，走進法庭被問到有無信心，他說「一半一半！」。

沈宗隆被指控於一年多前為協助達德能源公司能取得使照和建照，涉嫌向達德收賄，以賄款夾帶在工程款方式，疑向達德收取2600萬元，該案另有黃文祥、許留賓、王又民等3名議員涉案，除了黃和許被檢察官諭令30萬元保，包含議長沈宗隆、議員王又民、其游姓助理及達德潘姓執行長潘妻游姓女子、下包商鍾慶郎等6人被聲押。

本月10日雲林地院挑燈夜戰直到凌晨四時完成裁定，議長宗隆兩百萬元交保，鍾慶郎一百萬元交保，王又民五十萬元交保，只有潘姓執行長收押其妻六萬交保，游姓助理無保請回。

雲林地檢署認為沈宗隆和白手套下包商鍾慶郎有串證、滅證之虞，向台南高分院提出抗告，發回雲林地院重裁定，雲林地院今晚九時三十分開羈押庭，合議庭由法官潘韋丞坦任審判長，沈宗隆和鍾慶郎在庭外等候，不時和律師交頭接耳，討論案情，隨後由法警引領出庭，走進法庭前被問到有沒有信心，沈宗隆略帶微笑說「一半一半啦！」。