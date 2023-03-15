雲林縣議長沈宗隆收賄案 今晚九點半開羈押庭
雲林縣議長沈宗隆等人疑涉收受達德公司賄賂案，雲林地院裁定達德前執行長潘正綱收押，沈宗隆等5人交保或請回，檢方不服沈及包商負責人鍾慶郎部分提抗告，今天下午台南高分院發回更裁，地院預計晚間九點半召開羈押庭重審。
沈宗隆等人涉收賄疑案，檢方聲押6人，雲林地方法院本月10日裁定達德公司前執行長潘正綱收押，沈宗隆等5人交保或請回，檢方及潘提抗告，台南高分院今天裁定，沈及鴻捷營造負責人鍾慶郎部分撤銷發回雲林地院，潘的部分則駁回。
檢方認為沈宗隆、鍾慶郎有串證、滅證及逃亡之虞，且違反貪汙治罪條例嫌疑重大，有羈押必要；沈、鍾及辯護律師等人則均已由院方通知，晚間九點半將開羈押庭，採合議庭方式重審沈、鍾2人羈押的必要性，承辦檢察官蕭仕庸、施家榮與蔡少勳也將親自蒞庭。
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