雲林議長收賄疑案獲交保 檢方抗告成功

雲林縣議長沈宗隆疑涉收受達德公司賄賂案，檢方聲押6人，雲林地院本月10日裁定達德公司前執行長潘正綱收押外，沈宗隆等5人交保或請回，檢方及潘提抗告，台南高分院今天裁定，沈宗隆、鴻捷營造負責人鍾慶郎部分撤銷，發回雲林地院外，達德公司前執行長潘正綱則駁回。

台南高分院指出，沈宗隆、鍾慶郎雖否認犯行，惟依據相關證人的證述及附卷相關證據，堪認沈、鍾二人涉犯檢察官所指不違背職務收受賄賂罪、及鍾併涉犯商業會計法之明知為不實之事項而填製會計憑證罪、一般洗錢罪等罪嫌，確屬重大。

台南高分院表示，沈、鍾二人所犯貪汙治罪條例第5條第1項第3款是最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，有相當理由認為二人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，符合刑事訴訟法中羈押要件。

台南高分院認為，原審既認沈、鍾二人犯罪嫌疑重大，且有檢察官所指的羈押原因，然原審就「羈押必要性」部分，並未具體說明何以在符合法定羈押原因下，卻僅命二人具保，即足以擔保被告二人能夠遵期到庭，並使本案追訴、審判程序得以順利進行？如何認定二人具保金額分別為200萬元、100萬元已足以取代羈押處分，並且認為二人無羈押的必要？合議庭認其理由並不完備，發回原審法院做更妥適的處置。

另在潘正綱部分，台南高分院指出，依據卷內相關資料，足認潘正綱涉犯洗錢防制法、貪汙治罪條例、商業會計法、稅捐稽徵法等相關罪嫌重大。

台南高分院指出，原審認為潘的供述與其他共犯的供述有相當大之出入，且同案共犯鍾等人在檢警查緝之前，顯然有刪除手機內對話紀錄或更換手機的行為，又涉犯洗錢防制法等罪嫌，有逃避罪責而勾串共犯或證人的可能性，再加上潘在本案為重要的樞紐，其證言及供述對於本案的事實查證有不可或缺的重要性。

且本件為議長收賄案件，對於社會治安及公共利益所涉甚大，縱然潘目前願意將所知告知法院及檢察官，但基於偵查的浮動性，難以擔保潘後續心境的變化，因而認有羈押的必要。