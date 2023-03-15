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小三護理師當街砍死大29歲已婚醫師男友 判15年理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

護理師曾廉容和大自己29歲已婚牙醫呂俊瑤交往，她不滿呂遲遲未與元配離婚，憤而當街持刀砍死對方，被依殺人罪起訴並羈押至今，台北地方法院今依殺人罪判曾女15年徒刑，可上訴。

家住屏東的曾廉容（28歲）北上讀書，畢業後在呂俊瑤（57歲）經營的牙醫診所擔任護理師，並與呂發生不倫戀，兩人租屋同居；曾女認為呂遲未與元配離婚的打算，且呂每周末仍回家和妻子、子女團聚，午休時間也會回家用餐，妒火中燒。

曾廉容多次傳訊息施壓呂，或在兩人衝突時拿刀威脅、劃傷呂的手掌和胸口，呂無奈只好收走刀具，但曾女再度買菜刀藏在慣用的背包中；2022年3月1日中午，呂一如往常從診所回家和妻子用餐，曾女也帶著背包在巷口徘徊，呂妻見狀稱「你趕快走」、「我要打電話報警」、「怎麼長這個樣子」等語，呂擔心引發衝突，先要求妻子回家。

曾廉容一時情緒失控，拿菜刀朝呂揮砍16刀，導致呂大量失血倒地不起，送醫仍回天乏術，曾女犯後深感懊悔，也拿刀自殘，警方到場將她送醫急救。

法院審理時，曾廉容稱呂追求自己半年，對她說「你是我的真愛」，且說會離婚和她在一起、娶她，「許我一個未來」，卻遲遲沒有和元配離婚，甚至動手施暴。

台北地院指出，經鑑定曾廉容案發時沒有因精神疾病而導致行為辨識能力降低，另曾女和呂同居期間，多有口角、肢體衝突，曾女向來備有刀具防身，又因呂妻言語刺激，加上呂當場維護妻子，觸發平日累積的不滿和憤怒而犯案，認為曾女並非預謀殺人，而是因一時衝動而生殺人犯意。

判決指出，曾女是因呂不肯放棄原本的家庭生活，僅想維持同居關係，而對呂感到不諒解，曾女不能捨棄執著，盼片面改變他人生活現狀，成就自己認知的幸福，導致本案使眾人帶來不幸，曾女僅在審理中出言道歉或抄寫心得、經文，卻未見有真切反省自己的行為，更遑論有何慰撫家屬身心創痛與恐懼的作為，

法院認為，曾女殺人犯行事證明確，除了剝奪呂的生命，也造成家屬傷害甚鉅，對社會秩序的破壞程度不淺，雖曾女事後感到懊悔，欲以自殘方式面對，仍須面對國法制裁，且於法院審理中認罪、持續表示悔意，另抄寫經文、口頭道歉及記載個人心路歷程，但仍強調自身受害心情，審酌後依殺人罪判刑15年。

護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友，台北地方法院依殺人罪判刑15年。圖／聯合報系資料照片
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友，台北地方法院依殺人罪判刑15年。圖／聯合報系資料照片

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