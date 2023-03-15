男童泳池溺水8分鐘無人救 補習班遭廢照不服打官司遭駁
台中市鄭姓男童在2017年暑假，被補習班帶到后里游泳池，鄭在深水區溺水達8分鐘，期間2名帶隊教師、4名救生員未注意，鄭被救回後成植物人，最後身亡，補習班張姓女負責人二審獲緩刑，但證照被註銷，張女不服打官司，認為已善盡責任，但不被法院採信駁回。
判決指出，2017年7月13日，台中市后里區補習班張姓女負責人、陳姓女教師帶著補習班14名幼童，前往后里區公所游泳池戶外教學，現場王姓主任安排陳姓、蔡姓、劉姓、張劉姓等4名救生員負責現場安全維護。
當時年12歲的鄭姓男童原本站在85公分深的泳池練習區，不知深水區的深度，拉高分隔浮條後，進入深水區，因男童踩不到地面，出現溺水狀況，不過當時陳姓救生員被叫去修理馬桶，而其他3名救生員也未區分看顧區域，補習班的負責人、教師則低頭滑手機，未注意到學童狀況。
等到其他學童發現鄭溺水時，已事隔8分鐘，當時蔡姓救生員還先叫其他學童拉起鄭，後來才跳水救出鄭，不過鄭已呈現昏迷狀況，經送醫急救後，仍成植物人，鄭在2019年3月傷重不治，事後游池負責人、救生員、補習班業者等人都被判刑，其中張女部分，二審審理後，依過失致死罪，判刑4月、得易科，緩刑2年。
張女因此案被教育局認定，違反補習及進修教育法規定，補習班遭廢止立案，同時註銷立案證書，張女提訴願遭駁回，再向台中高等行政法院提起訴訟。
張女辯稱，案發地點是游泳池，她無可能對學童瞻前顧後，也沒有救生員權限，原處分認定她有對正在游泳的男童，有照護義務，是強人所難，她也有善盡告誡學童不可進入深水區的義務，聲請撤銷原處分。
台中高等行政法院審理後認定，張女僅口頭告誡學童不可進入深水區，沒有其他拘束學童行為的舉措，也沒有在泳池旁觀看戒護，只在泳池北側窗緣石階，以觀看手機、偶爾遠望的方式照看，以致造成男童在深水區溺水身亡的結果，屬於侵害兒少權益情節重大案件，教育局依法廢止立案、註銷證書有據，駁回張女訴請，仍可上訴。
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