夜店喝掛遭撿屍 女大生醒來剩一條內褲旁邊還有保險套

台中魏姓男子上夜店見1名女大生喝爛醉，叫車送她回家竟起色心，趁對方躺在床上昏睡偷脫衣褲硬上，女子中午醒來發現全身剩1條內褲，旁邊垃圾桶內還有保險套，這才驚覺遇害；法院審酌，魏犯後坦承全無迴避，已和女子和解賠償獲原諒，依乘機性交罪判他1年10月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，魏男去年4月9日晚上到西屯區某夜店喝酒，他發現共同朋友的1名女子酒醉無法站立，魏叫計程車載她回租屋處見對方昏睡竟起色心，偷脫掉女子內衣褲硬上得逞，女子睡到中午醒來驚見自己只穿一條內褲，垃圾桶內竟還有保險套，經質問魏才坦承和她性交。

魏男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並和女子指證大致相符，另名友人也說，當天女子喝到完全失去意識，是他們合力揹著她離開。

法院審酌，魏男接連在凌晨4點、5點，先後2次對女子性交，其犯行時間上密切接連，應為接續犯應論一罪，而乘機性交罪是3年以上10年以下徒刑，考量魏無前科，犯罪手段尚屬平和，犯後於偵、審階段均坦承，並已和女子和解，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院考量，魏男雖侵害女子性自主，影響對方身心，但犯後勇於認錯，全無迴避，並已經履行和解條件，犯後態度良好，女子也答應給予魏緩刑。