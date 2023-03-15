夜店喝掛遭撿屍 女大生醒來剩一條內褲旁邊還有保險套

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中魏姓男子上夜店見1名女大生喝爛醉，叫車送她回家竟起色心，趁對方躺在床上昏睡偷脫衣褲硬上，女子中午醒來發現全身剩1條內褲，旁邊垃圾桶內還有保險套，這才驚覺遇害；法院審酌，魏犯後坦承全無迴避，已和女子和解賠償獲原諒，依乘機性交罪判他1年10月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，魏男去年4月9日晚上到西屯區某夜店喝酒，他發現共同朋友的1名女子酒醉無法站立，魏叫計程車載她回租屋處見對方昏睡竟起色心，偷脫掉女子內衣褲硬上得逞，女子睡到中午醒來驚見自己只穿一條內褲，垃圾桶內竟還有保險套，經質問魏才坦承和她性交。

魏男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並和女子指證大致相符，另名友人也說，當天女子喝到完全失去意識，是他們合力揹著她離開。

法院審酌，魏男接連在凌晨4點、5點，先後2次對女子性交，其犯行時間上密切接連，應為接續犯應論一罪，而乘機性交罪是3年以上10年以下徒刑，考量魏無前科，犯罪手段尚屬平和，犯後於偵、審階段均坦承，並已和女子和解，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院考量，魏男雖侵害女子性自主，影響對方身心，但犯後勇於認錯，全無迴避，並已經履行和解條件，犯後態度良好，女子也答應給予魏緩刑。

法院審理後依乘機性交罪，判處魏男1年10月，並宣告緩刑4年，命他應向公庫支付10萬元。

魏男趁女大生喝醉性侵，對方醒來剩1條內褲，旁邊還有保險套驚覺遇害。示意圖／ingimage
魏男趁女大生喝醉性侵，對方醒來剩1條內褲，旁邊還有保險套驚覺遇害。示意圖／ingimage

保險套 夜店 計程車

延伸閱讀

台中女大生機車不見了 警協尋結果多張「紀念品」心痛

超商女實習生出包 男店員恫嚇「犯錯就要陪上床」性侵得逞

她不想結婚，卻被「保險套」亂了人生規畫… 9種避孕法PK，這種失敗率最高

非為美觀！女性內褲「縫蝴蝶結」有啥用 真相曝光眾人都好驚訝

相關新聞

涉掐死馬來西亞女大生 凶嫌嗆：不知檢察官在怕什麼

31歲男子陳柏諺去年涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，遭依殺人重罪起訴。士林地方法院今開庭，陳仍稱2人約好長眠，承認加工自殺...

夜店喝掛遭撿屍 女大生醒來剩一條內褲旁邊還有保險套

台中魏姓男子上夜店見1名女大生喝爛醉，叫車送她回家竟起色心，趁對方躺在床上昏睡偷脫衣褲硬上，女子中午醒來發現全身剩1條內...

國泰世華副總酒駕肇事找妻頂包 夫婦繳23.5萬獲緩起訴

國泰世華銀行資深副總鄧崇儀這個月5日晚間，於北市大安區酒駕發生擦撞，竟找同車妻子頂包，被對方車主察覺有異，遭警依公共危險...

故宮10萬數位高階圖檔外流 士檢分他字案 妨害電腦使用偵辦

故宮博物院鎮院三寶等10萬件數位圖檔，遭複製外流，還被放到百度、淘寶等網站賤賣。昨天調查局至故宮調取資料偵辦，士林地檢署...

4旬女逆向駛上環東大道將騎士撞飛落橋 賠死者家屬獲緩刑

伍姓女子去年1月逆向駕車駛上台北市環東大道，劉姓男騎士見狀閃避不及，被撞落至平面道路身亡。士林地方法院依過失致死罪判伍女...

外送員吃燒酒雞闖紅燈拒酒測 當場損失18萬

台北市藍姓外送員深夜行經中正區和平西路二段與寧波西街口時，違規闖紅燈，遭南海路派出所巡邏員警攔下，警方開單時，藍男保持距...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦