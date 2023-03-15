涉掐死馬來西亞女大生 凶嫌嗆：不知檢察官在怕什麼

31歲男子陳柏諺去年涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，遭依殺人重罪起訴。士林地方法院今開庭，陳仍稱2人約好長眠，承認加工自殺罪，否認殺人罪。辯護人聲請函詢法醫研究所說明案發可能情境等問題，檢方則認為這已踰越法醫受託鑑定範圍，陳男當庭嗆檢察官，不知檢察官在怕什麼？檢察官立即回擊，這是程序問題，意指沒有在怕。

整起殺人案仍在準備程序，法官調取陳男、蔡女過往的學經歷，今日當庭提示，辯護人爭執蔡女就學資料證明力，認為資料無法證明蔡女沒有自殺念頭。陳男看著資料說，只有國中？喔，只是問一下。

辯護人聲請函詢法醫研究所，詢問遺體外傷是否生前有掙扎痕跡、指甲縫是否有被告皮屑、服用的藥物對人體的影響、死者遭掐窒息死亡身體四肢無防禦性傷口，當下情境為何，以及是否可判斷有無遭人反覆多次掐頸等問題。

法官問公訴檢察官對鑑定問題的意見，檢方認為，皮屑、無防禦性傷口等都已記載在鑑定報告上，無需再函詢法醫，生前有無打鬥等用詞不明確，這是我們依證據判斷的，要求法醫講述當下可能情境，已逾越法醫受囑託的鑑定事項範圍。

法官隨後也問陳男有無意見？曾說要和蔡女冥婚的陳男拿起麥克風說，「我女友爸媽一定也想知道當天發生什麼事，事實才是重點，不知檢察官在怕什麼」他對鑑定問題無意見。

檢察官隨即對陳男說，這是在講程序問題。辯護團緊接著說，法醫若無法回可以在報告表示意見，檢察官不需預先替法醫回答，對於被告有利、不利證據都應調查。

法官緊接著問對於送馬偕醫院做「量刑」鑑定有無意見？檢方認為依刑法57條已足夠，無囑託必要，但法院要送鑑定，應要是跨領域包含心理學、社會學、犯罪學、精神醫學等專家組織的綜合性團隊，應評估馬偕鑑定人適格、鑑定原理及方法。

辯護團隊則一度猶豫是否送馬偕鑑定，他們認為，可以先等測謊出爐再看是否送量刑鑑定，希望法院可以多問幾家醫院可否做量刑鑑定，如果真的不行就送馬偕。辯護團隊還稱，私下請教精神專業人士，此案可能不能排除有極端情感障礙表現，想釐清是否陳男、蔡女想自殺，也就是精神醫學上「同病現象」將傳醫師證明。

檢方則稱，專家沒有具結也無專家諮詢資格檢驗，根本是企圖迂迴以專家諮詢籠統方式，影響法院認定及判斷，檢方認為沒有必要。法官諭知，並非所有醫院都願意做殺人案的量刑鑑定，法官已考量醫院距離、排除馬來西亞籍的鑑定人等，並非急著結束草草了事，辯護人可以先閱卷看醫院鑑定資料。

最後關於修復式司法，告訴代理人稱，蔡女的父母無意願，法官諭知終結修復式司法。辯護人則稱，希望測謊後有新事證可以重啟，並希望告代轉達蔡女母，陳男的父母積極尋求各種方法，也包含賠償金錢，盼求得原諒。