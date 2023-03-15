國泰世華副總酒駕肇事找妻頂包 夫婦繳23.5萬獲緩起訴

國泰世華銀行資深副總鄧崇儀這個月5日晚間，於北市大安區酒駕發生擦撞，竟找同車妻子頂包，被對方車主察覺有異，遭警依公共危險及頂替罪嫌移送法辦。由於夫婦倆均認罪並表示悔意，台北地檢署今處分兩人緩起訴1年，其中鄧男需支付13.5萬、鄧妻10萬元給公庫，鄧妻另需上法治教育課程。

鄧崇儀夫婦是在這個月5日晚上9時許，鄧男酒後開車載妻子回家，行經北市金山南路、和平東路口時，疑似為了超車搶快，違規跨越雙白線強行切入右側直行車道，以致與右方轎車發生擦撞。

但警方獲報到場並擬對兩車駕駛實施酒測，這時鄧妻出面表示是自己酒駕，但對方駕駛立刻反映肇事駕駛是男性，警方為此調閱路口監視器畫面，發現肇事駕駛為鄧男，戳破夫婦謊言。鄧男經測酒測值高達每公升0.9毫克，夫婦倆也分別被依公共危險及頂替罪嫌送辦。

事後，鄧男在國泰世華銀行內部發信給全體員工，表示自己做了最壞示範，將檢討自身錯誤行為，同時與對方和解。不久國泰金控發布重大訊息，代子公司國泰銀宣布停止鄧男發言人職務並留職停薪。