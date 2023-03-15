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4旬女逆向駛上環東大道將騎士撞飛落橋 賠死者家屬獲緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

伍姓女子去年1月逆向駕車駛上台北市環東大道，劉姓男騎士見狀閃避不及，被撞落至平面道路身亡。士林地方法院依過失致死罪判伍女1年2月徒刑。檢察官和伍女皆上訴，台灣高等法院考量她已和被害家屬和解，改判1年徒刑，緩刑2年。

內湖環東大道去年1月25日深夜10點發生車禍，警方調查，伍姓女子（42歲）駕車沿環東大道由西往東方向逆向行駛，正面撞上22歲劉姓重機騎士，劉從環東大道翻落至平面道路身亡。

伍女承認過失，聲稱當天要回蘇澳，因不熟路況，才會逆向行駛，士林地方檢察署依過失致死罪嫌起訴。

士林地院認為伍女逆向行駛肇致車禍事故，劉因受嚴重撞擊而於送醫急救後不治身亡，被害人父母天人永隔，加上伍女與被害人父母對賠償金額無共識，判她1年2月徒刑。

檢察官和伍女都對量刑提起上訴，高院審理期間，伍女和被害人家屬調解成立。高院認為駕駛車輛本應小心謹慎，但伍女卻逆向駛上環東大道，造成劉姓騎士遭對撞後翻落平面道路喪命，被害家屬的傷痛無法回復，考量她犯後態度尚可，改判1年徒刑。

因伍姓女子沒有故意犯罪前科，且她已全數賠償對方家屬，在斟酌告訴代理人、檢察官意見後，宣告緩刑2年以勵自新。

伍姓女子去年1月逆向駕車行駛台北市環東大道，劉姓男騎士見狀閃避不及，被撞落至平面道路身亡。台灣高等法院依過失致死罪判她1年徒刑，緩刑2年。本報記者／翻攝
伍姓女子去年1月逆向駕車行駛台北市環東大道，劉姓男騎士見狀閃避不及，被撞落至平面道路身亡。台灣高等法院依過失致死罪判她1年徒刑，緩刑2年。本報記者／翻攝

檢察官 父母 車禍

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