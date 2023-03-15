故宮10萬數位高階圖檔外流 士檢分他字案 妨害電腦使用偵辦

故宮博物院鎮院三寶等10萬件數位圖檔，遭複製外流，還被放到百度、淘寶等網站賤賣。昨天調查局至故宮調取資料偵辦，士林地檢署今指出全案已分「他」字案，朝妨害電腦使用罪嫌偵辦中。

檢方指出，妨害電腦使用屬告訴乃論，告訴期6個月，檢方將調查故宮何時得知圖檔遭駭外流等時間，另承辦人員在轉檔過程中，為加快數位化速度，將資料移往可提供對外服務的伺服器，造成駭客入侵盜圖等情狀，是否有觸犯疑慮將一併調查釐清。

故宮珍寶數位高清檔案外流，起源於去年立法院要求故宮開放600萬畫素的文物數位圖檔，供民眾免費下載，不限用途、不用付費可公開使用。故宮人員為了加速數位化，數位資訊室林姓研究員，以自行開發影像轉換程式自動化降階，但因作業資料龐大，林將資料移到公務系統中可對外服務的伺服器，且有設下150萬畫數下載限制，卻有駭客、有心人士讀取圖檔後，拼湊成完整圖檔，估計10萬件數位圖檔外流。

副院長黃永泰昨天證實圖檔外流，將要求淘寶等網站下架圖檔，去年6月故宮就發現院藏文物高階圖檔外流，8月政風室調查，林姓研究人員今年2月遭記申誡1次。