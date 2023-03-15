外送員吃燒酒雞闖紅燈拒酒測 當場損失18萬

台北市藍姓外送員深夜行經中正區和平西路二段與寧波西街口時，違規闖紅燈，遭南海路派出所巡邏員警攔下，警方開單時，藍男保持距離，警方覺得奇怪又聞到酒味，詢問藍男後，他聲稱可能是吃燒酒雞緣故，藍男拒絕酒精濃度檢測，警方立即開出18萬元罰單，移置保管機車。

警方發現外送員違規闖紅燈，上前攔查，開立違規通知單過程中，外送員始終與警方保持距離，怪異舉動讓警方起疑，空氣中不時飄散酒氣，員警拿出酒精檢知器請藍男吐氣初篩，顯示有酒精含量，這才發現藍男和警方保持距離是因酒駕心虛。

警方詢問藍男何時飲酒？藍男表示可能是稍早食用燒酒雞，員警現場告知相關權益後，但藍男拒絕酒精濃度檢測，警方開出18萬元罰單，當場移置保管騎乘機車，後續還會面臨駕照吊銷，強制參加道路交通安全講習等罰責，外送員一時僥倖，除影響工作，還要負擔鉅額罰款，得不償失。

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