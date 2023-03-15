人夫嫖妓暈船遭掏空數百萬元 小三傳訊「破壞家庭好有快感」下場慘了

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聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名人夫和黃姓女子性交易後「暈船」，兩人交往期間，黃女多次以生病就醫、家人住院、疫情收入減少、更換洗衣機為由索討逾數百萬元，元配認為黃女侵害配偶權，提告求償100萬元，台北地方法院判黃女應賠償40萬元，可上訴。

元配提告主張，丈夫2019年11月間透過色情網路援交仲介，和黃女性交易，兩人事後交往也發生多次性行為，黃女期間藉口支付律師費、和解金、罰鍰、醫藥費、換洗衣機等理由，向丈夫借貸騙錢。黃女向丈夫索討的金額超過數百萬元，導致家庭經濟陷入困境，且黃女侵害配偶權，請求賠償100萬元。

黃女反駁，她不知道男方是已婚身份，且元配也沒有提出兩人之間有親暱舉動或性行為的佐證，請求法院駁回元配的請求。

丈夫作證說，他2019年11月透過仲介認識黃女第一次性交易，陸續每月或2至3周一次發生性行為，且他有告訴黃女自己有老婆，為此支付黃女分手費用，還為避免黃女再度向他借錢、要錢，兩人簽訂協議書。

法院根據黃女和男方之間的對話紀錄，黃女曾說「這輩子我見你家庭支離破碎，我絕對不會甘心」、「破壞人家家庭好有快感」等語，認為黃女確實知悉男方有配偶，審酌雙方學經歷、資力等一切情狀，判黃女應賠償元配40萬元。

示意圖／ingimage
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配偶

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