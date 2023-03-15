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影／桃園男遭砸破頭 控警壓制、刪照 警：改進溝通技巧

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市王姓男子前天在餐廳吃飯，遭酒醉謝姓男子飆罵髒話、丟玻璃杯砸破頭，今凌晨發文指控到場處理員警壓制、事後要求刪照片等、不提供編號姓名等；對此桃園警分局表示，案發後立即依將謝男送辦，經調查員警並未壓制，刪照片則是依規定辦理，將改進員警溝通技巧。

警方調查，同安派出所13日晚上6時30分許獲報，稱南平路某餐廳有兩名男子在門口爭執；員警趕赴處理，發現頭部流血的王姓男子（31歲）及謝姓男子（55歲）在餐廳內叫囂，其中謝男遭友人拉開，雙方在店內被區隔兩側互相叫罵。

員警通報119後，為避免衝突提升，將王男帶至店外詢問，得知是謝男酒後進入店內，因不滿王男獨坐一桌、對到眼，情緒失控大罵三字經，並丟擲玻璃杯砸傷王男的頭；警方當場將謝男帶返所內，詢後依傷害、恐嚇、妨害名譽等罪嫌送辦，王男則送醫治療。

王男今凌晨在PTT發文指控，稱「警方到場不當執法⋯⋯，自己頭部受傷血流不止⋯⋯，在店外被迫站著、壓制在冰箱門上」；王男也控，在派出所做筆錄時，他拿手機拍攝當時現場其中一名員警，遭一名女警要求刪除，且女警也不願提供那名警員編號和姓名。

對此桃園分局回應，員警在現場並未有壓制舉動，要求刪照片則是因為所內有涉及偵查機密公文，以及其他當事人或嫌犯，依規定禁止隨意拍攝，才會請王男刪除。現場畫面也顯示，當時王男是遭四名員警包圍，沒有被壓制。

至於員警不提供編號、姓名一事，律師蔡正傑指出，依警察職權行使法29條，義務人或利害關係人對員警行使職權之方法、應遵守之程序或其他侵害利益之情事，可以表示異議，而警方異議單上就會有受理員警的姓名。

警方則回應，由於現場員警未對王男執法，才未主動提供異議單，後續將針對員警溝通技巧要求改進。

據了解，事後王男提告謝男，而王男雖也有丟擲物品回擊，但未砸到謝男，謝不提告。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

謝男丟玻璃杯砸破王男頭部挨告，被依傷害、恐嚇、妨害名譽等罪嫌偵辦。記者楊湛華／翻攝
謝男丟玻璃杯砸破王男頭部挨告，被依傷害、恐嚇、妨害名譽等罪嫌偵辦。記者楊湛華／翻攝
王男今凌晨在PTT發文，貼出自己被砸破頭流血的照片。圖／翻攝自PTT
王男今凌晨在PTT發文，貼出自己被砸破頭流血的照片。圖／翻攝自PTT
王男（左）前天在餐廳與酒醉謝男起衝突，被帶至店外詢問，4名員警站在他身旁，以免他重回餐廳。記者楊湛華／翻攝
王男（左）前天在餐廳與酒醉謝男起衝突，被帶至店外詢問，4名員警站在他身旁，以免他重回餐廳。記者楊湛華／翻攝

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