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影／光電再爆弊案！工程款被吞6千萬 廠商集結上街抗議

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣口湖鄉一座光電養殖場疑積欠數家廠商工程款，總金額高達6千萬元，廠商今天集結到光電養殖場門口陳情抗議，希望包商把積欠工程款結清，包商無人到場，公司也疑似解散，電話為空號，並已將養殖場點交給上游公司，此案疑與口湖鄉前鄉長涉賄也有關。

據了解，該光電養殖場面積約4甲地，養殖場上方架設太陽能板，下方挖池子養蝦，目前已到最後完工階段，只差裝電表、申請使用執照就可啟用，但包商遲遲未將工程款結清，總計拖欠所有廠商6千多萬元，疑似已脫產，將光電養殖場點交給上游公司，打算另闢爐灶。

葉姓廠商說，光電養殖場本身土方有問題，他是來幫忙收尾的，負責土木、鐵工，當初聽聞對方曾被捲款未施工，好心不先收錢讓對方安心，之後每天趕工出動約60人、7台重機具，就連鐵材也是他買的，沒想到包工又包料，總工程款1686萬元一分都沒拿到，協助代叫的水泥131萬元也沒結清。

葉姓廠商說，期間不斷向包商催討，他體諒包商資金困難，遲遲未向法院申請假扣押，但去年起聯絡變得愛理不理，發覺苗頭不對，立即向法院申請假扣押，卻被告知包商已將光電養殖場點交給上游廠商，所以無法執行假扣押，現在只能先把土方、水泥來源證明扣著，等收到錢才能讓對方拿去申請使用執照。

郭姓廠商說，他負責太陽能板、機電等，被積欠約900萬元，當初安裝太陽能板向包商請款時，沒想到是上游業者付了光電板材料錢，其他款項都沒付，那時就感覺怪怪的，沒想到全部施作完後，跟其他廠商聯絡，才發現大家都沒拿到錢，目前工程進度幾乎完工，只差電表還沒裝，只要裝了就能開始賣電給台電獲利。

雲林地院表示，葉姓廠商去年10月向法院申請假扣押，但光電養殖場地上物為第三人所有，並非包商所有，執行時不再做實質認定，判斷地上物為第三人所有下，無法對第三人財產假扣押，葉姓廠商已撤回聲請，雲林地院在今年1月通知葉姓廠商將擔保金200萬元取回。

廠商被吞工程款6千多萬元，今天集結在光電養殖場門口抗議。記者黃于凡／攝影
廠商被吞工程款6千多萬元，今天集結在光電養殖場門口抗議。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局北港分局長陳宏平今天率大批警力到場維安。記者黃于凡／攝影
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雲林縣口湖一座光電養殖場面積約4甲地，鐵皮建物已幾乎完工。記者黃于凡／攝影
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雲林縣口湖一座光電養殖場土方疑有問題，已被縣府要求清除及回填。記者黃于凡／攝影
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雲林縣口湖一座光電養殖場面積約4甲地，鐵皮建物已幾乎完工。記者黃于凡／攝影
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廠商被吞工程款6千多萬元，今天集結在光電養殖場門口抗議。記者黃于凡／攝影
廠商被吞工程款6千多萬元，今天集結在光電養殖場門口抗議。記者黃于凡／攝影

假扣押 雲林 光電

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