伯母是「複製人」？台南男無預警殺人毫無遮掩犯行
台南胡姓男子罹患思覺失調症，去年8月間持大型砍刀，見李姓伯母在善化住處屋簷下乘涼休息，以她為複製人為由持刀猛砍，致頸椎、頸動靜脈遭砍斷，當場慘死，經鑑定後，法官認他犯罪是因思覺失調症產生妄想與幻聽覺所致，始終並未了解殘酷犯行對他人所造成的傷害。
台南地院今天上午宣判，認胡犯殺人罪處13年，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護5年。
合議庭指出，胡經送嘉南療養院就其精神狀況鑑定，認他有思覺失調症，為本案行為時因思覺失調症的精神病症，即聽幻覺及被害妄想、關係妄想等直接影響下，使得他辨識其行為的能力顯著減低。
合議庭認為，他行為時對於殺人為違法行為，可能非毫無認識，但他犯案後毫無遮掩或試圖隱蔽罪行的跡象，其心智顯與一般常人有異，足認他行為時依其辨識而行為的能力，因其精神障礙而顯著降低，原因源於其個人環境及他與父母均欠缺病識感，未及時獲得治療與定期服藥，且社會機構未能及時主動介入所致。
合議庭表示，依身心障礙者權利公約及公約施行法等規定，胡為身心障礙者，自應確保被告在平等基礎上確實享有生命權，並避免使其遭受酷刑或殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰。
合議庭審酌，胡犯罪是因思覺失調症產生妄想與幻聽覺所致，與死者並無嫌隙，無預警殺人、犯罪手段凶殘、犯罪情節違反法規範情節重大，同時，他工作不穩定，與家人關係不良，並無朋友、品行並非良好，且其智能水準介於邊緣，本件剝奪被害人生命，對被害人家屬造成無盡的哀痛。
合議庭指出，胡坦承犯行，據鑑定報告內容，可認他始終並未了解殘酷犯行對他人所造成的傷害，始終未感到後悔，或絲毫歉意，更遑論與被害人家人和解或賠償其損失，犯後態度難稱良好。
台南地院指出，胡無病識感、且精神病症仍明顯，加上家庭支持系統不佳，無從囑他遵照醫囑，在不規則服藥下，他的精神病症容易復發，更生可能性低。因此，為預防他再為類似的犯行，危害社會安全秩序，並兼顧人權保護，足認有必要於刑之執行前令入相當處所施以監護5年。
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