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技師上節目評太魯閣出軌遭工程會記警告 法院批箝制言論自由撤銷處分

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台鐵太魯閣號去年於清水隧道撞擊滑落邊坡的工程車而出軌，造成49死213傷，案發後朱姓土木技師受邀上電視節目，指「錨釘是公共工程中最容易作弊的」，被行政院公共工程委員會以朱違反土木技師倫理規範，記警告處分，他不服提行政訴訟，一審認為工程會有箝制言論自由之虞，判朱勝訴撤銷處分；工程會不服提上訴，被台北高等行政法院駁回，全案確定。

朱2021年4月8日以土木技師身分擔任電視節目與談來賓，稱「這個錨釘對不對啊，大概就是所有公共工程裡面，最容易作弊的」、「監工一定有到，但是他沒有全程在那邊，那就是牽扯到作弊的一個方法」等語，被工程會認定違反土木技師應謹言慎行的規範，引發社會大眾誤解公共工程品質，依技師法處分朱警告。

朱提告主張，他是藉由節目向觀眾說明地錨工程作業程序及可能涉及的問題，且事件涉及公共安全議題，屬於可受公評事項，他目的只是提醒監造單位、主管機關重視地錨工程監工、監造作業，確保工程品質，並沒有違反土木技師倫理規範。

朱認為自己從未指控特定公共工程品質不良，或指控公共工程品質普遍不佳，他擔任技師多年又長期投身公益，專業能力和聲譽備受肯定，才獲公會推薦為採購評選委員會專家學者建議名單，但工程會卻將他從名單資料庫中移除，剝奪他擔任採購評選委員的機會，嚴重侵害他的工作權，請求法院撤銷處分。

工程會指出，朱的言論擴及其他公共工程，且無根據或查證，難認是合理評論，朱的言論屬於個人臆測、推論，確實造成閱聽人誤解公共工程品質，認為警告處分沒有違誤。

一審認為，朱的言論不但可使民眾了解公共工程可能發生的弊端，也可促使主管機關檢討改進，避免未來類似狀況發生，公共工程施工品質與公共利益有關，是可受公評之事，朱是出自善意發表適當言論，應受言論自由保障。

一審批評工程會身為公共工程事務最高主管機關，卻不思參考朱發表的言論，逐一檢視其他公共工程是否有類似弊端、加以檢討改進，反認為朱未能謹言慎行，甚至有箝制言論自由之虞，撤銷工程會的處分；工程會上訴，北高行認為一審判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

太魯閣號撞車出軌事故造成重大死傷，朱姓土木技師上節目評論挨記警告，法院撤銷處分確定。圖／聯合報系資料照片
太魯閣號撞車出軌事故造成重大死傷，朱姓土木技師上節目評論挨記警告，法院撤銷處分確定。圖／聯合報系資料照片

言論自由 倫理 太魯閣

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