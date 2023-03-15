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4男玩刀闖果園猛砍500斤橘子 法官認為情堪憫恕通通判免刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子約3名朋友出遊，路過果園竟只為試用新買的1把砍刀，就輪流揮刀亂砍下500斤橘子，部分直接吃掉其餘棄置現場，一早果園主人驚覺報案；法院認為，4人年紀輕，已賠償園主1萬5000元，就算判最輕刑度6月再依情堪憫恕減刑，都仍過重，依加重竊盜罪判4人免刑，可上訴。

檢方起訴指出，黃男（25歲）去年11月19日凌晨1點多開車載江姓（18歲）林姓（18歲）及王姓（24歲）共4名男子行經豐原區水源路附近果園，竟輪流拿車上1把砍刀朝裡頭的橘子樹亂砍，以此方式竊取林姓男子種植的橘子500斤（市價約1萬5000元）。

檢方查，黃等4人砍下的橘子僅部分當場吃掉，其餘大部分都棄置現場，一早7點多林男驚見果園遭砍伐報警循線找到人，黃等自稱當時是為了試用剛買來的砍刀，路過才臨時起意砍橘子。

轄區豐原分局依加重竊盜罪嫌移送4人，另林男並未就毀損部分提告；檢方訊時黃等4人均坦承不諱，並有現場照片、監視器畫面可佐，檢方依結夥3人以上，攜帶凶器竊盜罪嫌起訴。

台中地院認為，黃男4人犯加重竊盜罪，最低法定刑是6月起跳，刑度不輕，審酌黃等4年紀很輕，都無犯罪前科，自稱為了試用砍刀一時失慮才犯案，主觀惡行非重，且竊得財物價值不高，犯罪情節輕微。

法院指出，黃等犯後坦承，已經和果園的林姓男子和解賠償1萬5000元，林也願意給予4人自新機會，斟酌後認為就算處最低6月徒刑，實嫌過苛，先依刑法第59條情堪憫恕減刑後，仍嫌過重，再依刑法第61條判4人均免刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

竊盜 監視器

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