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重新告發陳宗彥涉貪 北檢3月29日傳喚徐巧芯

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

行政院前發言人陳宗彥因任職台南市民政局長時，疑似接受酒店業者性招待，遭台南地檢署簽結，引發軒然大波。台北市議員徐巧芯上月前往台北地檢署，再度告發陳宗彥涉貪，北檢已簽分「他」字案，預計本月29日傳喚徐巧芯確認告訴內容。

徐巧芯上周收到傳票的第一時間，便已在個人臉書宣告此事，還說她要看到「血流成河」，並揶揄綠營一名蛋頭前法官立委還曾跟她說檢察官並不會通知她，現在「不覺得臉腫腫的嗎？」

徐巧芯日前北檢提告時表示，貪汙治罪條例追訴期為25年，因此即便陳宗彥是10幾年前的舊案，依然還在法律追訴期中。當時檢察官雖是簽結，但這次似乎又有新事證曝光，因此她希望透過重新告發，無論結果起不起訴，屆時都可把檢方的調查和理由公諸於世。

台北市議員徐巧芯重新告發行政院前發言人陳宗彥涉貪，上周已接獲北檢傳票通知出庭說明。記者／蔣永佑攝影
台北市議員徐巧芯重新告發行政院前發言人陳宗彥涉貪，上周已接獲北檢傳票通知出庭說明。記者／蔣永佑攝影

徐巧芯 陳宗彥 台南

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