重新告發陳宗彥涉貪 北檢3月29日傳喚徐巧芯

行政院前發言人陳宗彥因任職台南市民政局長時，疑似接受酒店業者性招待，遭台南地檢署簽結，引發軒然大波。台北市議員徐巧芯上月前往台北地檢署，再度告發陳宗彥涉貪，北檢已簽分「他」字案，預計本月29日傳喚徐巧芯確認告訴內容。

徐巧芯上周收到傳票的第一時間，便已在個人臉書宣告此事，還說她要看到「血流成河」，並揶揄綠營一名蛋頭前法官立委還曾跟她說檢察官並不會通知她，現在「不覺得臉腫腫的嗎？」