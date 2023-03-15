快訊

國軍骨董潛艦有納粹德國「血統」 孔雀魚級名又何來？

涉護航鏡電視取得執照 NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦

不想婚卻被「保險套」亂了人生規畫…9種避孕法PK 這種失敗率最高

涉護航鏡電視取得執照 NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥因在鏡電視申辦執照爭議中，疑似接受執政高層施壓通過審查，因此遭檢舉涉嫌護航、瀆職。由於NCC位於台北地檢署轄區，收案的士林地檢署已將陳耀祥瀆職案移轉管轄至北檢，至於裴偉涉嫌背信部分則仍由士檢偵辦，目前兩人均為「他」字案被告。

去年1月鏡電視取得NCC近十年來核發的首張新聞台執照，遭人質疑有黨政高層介入，且董事長不斷更換，同年3月前董事長陳建平遭解任後，發出聲明指稱「鏡電視背後有複雜的政商媒關係糾纏不清」，更引發外界對於公司治理的懷疑。

前立委蔡壁如為此向法務部檢舉，鏡電視申請執照過程涉及不法，法務部收到檢舉資料發交士林地檢署。士檢去年10月3日指出，全案就立委檢舉的資料，已分「他」字案交給專責檢察官偵辦。

目前士檢已證實，背信案部份日前已陸續傳喚包含前總經理李玉珮、公司財務經理等人等相關證人到案說明，尚未傳訊裴偉。

北檢將NCC主委陳耀祥列貪瀆案被告，陳耀祥上午在立法院出席交通委員會列席備詢。記者曾原信／攝影
北檢將NCC主委陳耀祥列貪瀆案被告，陳耀祥上午在立法院出席交通委員會列席備詢。記者曾原信／攝影

鏡電視 NCC 陳耀祥

延伸閱讀

鏡電視創辦人裴偉挨告背信 士檢傳前總經理到案

鏡電視申設案 士檢約談公司前高層朝背信罪調查

資通安全研究院揭牌 蔡總統期許安心的數位環境

陳建仁任閣揆領新內閣 時力盼開創新局承擔挑戰

相關新聞

誇陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀貪汙更一審判決出爐

衛福部前部長陳時中2020年6月參加餐敘卻未戴口罩唱歌，在旁起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀則因2009年擔任台北縣立醫院...

「過預算要付15萬」澎湖6連霸議長涉貪栽在鮮肉檢座手

國民黨籍澎湖縣議會議長劉陳昭玲，被控「收錢喬人事」，還藉勢卡住縣府預算收賄，被檢方依貪汙治罪條例聲押獲准，扳倒劉陳昭玲的...

涉護航鏡電視取得執照　NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥因在鏡電視申辦執照爭議中，疑似接受執政高層施壓通過審查，因此遭檢舉涉嫌護航、瀆職。...

「台灣巴菲特」吸金逾41億元變裝到女友家烤肉被逮 最終判關14年定讞

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶自稱「台灣巴菲特」，他創設投資控股公司利用多層次傳銷手法，吸引投資客入股，吸金41億元，最高...

降低交通事故 台南市今起1個月肇因防制大執法

為有效防制交通事故，培養用路人遵守交通規則與秩序，台南市警局今天起至4月14日止，舉行為期1個月的肇因防制大執法。警方將...

台南姪子砍死伯母 一審判13年

台南50歲胡姓男子去年8月8日上午持大型砍刀，前往73歲李姓伯母善化住處，持刀猛砍李婦頭 、頸及右手5處，血流如注當場慘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦