涉護航鏡電視取得執照 NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥因在鏡電視申辦執照爭議中，疑似接受執政高層施壓通過審查，因此遭檢舉涉嫌護航、瀆職。由於NCC位於台北地檢署轄區，收案的士林地檢署已將陳耀祥瀆職案移轉管轄至北檢，至於裴偉涉嫌背信部分則仍由士檢偵辦，目前兩人均為「他」字案被告。
去年1月鏡電視取得NCC近十年來核發的首張新聞台執照，遭人質疑有黨政高層介入，且董事長不斷更換，同年3月前董事長陳建平遭解任後，發出聲明指稱「鏡電視背後有複雜的政商媒關係糾纏不清」，更引發外界對於公司治理的懷疑。
前立委蔡壁如為此向法務部檢舉，鏡電視申請執照過程涉及不法，法務部收到檢舉資料發交士林地檢署。士檢去年10月3日指出，全案就立委檢舉的資料，已分「他」字案交給專責檢察官偵辦。
目前士檢已證實，背信案部份日前已陸續傳喚包含前總經理李玉珮、公司財務經理等人等相關證人到案說明，尚未傳訊裴偉。
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