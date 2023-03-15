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「台灣巴菲特」吸金逾41億元變裝到女友家烤肉被逮 最終判關14年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶自稱「台灣巴菲特」，他創設投資控股公司利用多層次傳銷手法，吸引投資客入股，吸金41億元，最高法院依違反銀行法等判周14年徒刑，併科罰金4億5000萬元定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

另外，最高法院針對周瑞慶沒收及追徵犯罪所得、參與人犯罪所得部分，撤銷原判決發回高雄高分院更審。

周瑞慶化名「陳子龍」2014年先後籌組圓富、千鼎投資控股公司，利用多層次傳銷手法，廣辦說明會、餐會，誇稱自己擁有眾多子公司、未來將上市上櫃，保證獲利可期，以1年或2年為期的投資專案，吸引投資客入股，另方面大發獎金、舉辦旅遊，犒賞招攬業務的集團成員；有民眾誤信高利率報酬，拿出退休金、棺材本等投資，甚至向其他親友借貸，被害人遍布全國。

檢調7年前大動作搜索，周瑞慶伺機落跑，直到2019年中秋節「變裝」跑到女友位於台南豪宅內烤肉才被逮。案件開庭時，每次出庭被害人動輒數十人，二審審理期間，不少地方法院也開設視訊法庭，方便被害人就近視訊出庭。

高雄地方法院一審依銀行法、偽造文書判周瑞慶17年徒刑，併科罰金9億元；二審改判周15年6月徒刑，併科罰金5億元，判決被最高法院撤銷發回更審。

高雄高分院更一審去年9月14日依違反銀行法等改判周瑞慶14年徒刑，併科罰金4億5000萬元；案經上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，周瑞慶判刑14年定讞，僅撤銷沒收犯罪所得部分，發回更審。

周瑞慶。圖／聯合報系資料照片
周瑞慶。圖／聯合報系資料照片

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