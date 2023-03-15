降低交通事故 台南市今起1個月肇因防制大執法
為有效防制交通事故，培養用路人遵守交通規則與秩序，台南市警局今天起至4月14日止，舉行為期1個月的肇因防制大執法。警方將針對逆向行駛、未依規定轉彎或變換車道、闖紅燈等9大肇因加強取締。
台南市警局交通大隊說，依據警局分析交通事故肇事原因顯示，以逆向行駛、未依規定轉彎、迴轉不當、變換車道不當、超速及違反號誌管制等項目居多。
今天起至4月14日，台南市警局將針對用路人無適格駕照、超速、車輛未禮讓行人、逆向行駛、行駛禁行機車道、未依規定轉彎或變換車道、違規迴轉、闖紅燈及行人違規等9大違規態樣加強執法，以淨化用路環境的安全。
此外，交通大隊提醒市民，台南市自2020年開始建置交通科技執法設備以來，目前已公告計有27處，全天候執法中，設置地點均是根據大數據分析的易肇事路口，請用路人行經時應特別注意安全。
交通警察大隊長周冠輝說，警方開單取締僅是手段非目的，希望大家沒有違規就不用開罰，這才是真正的目的，不管是開車還是行走的行人，只要遵守交通規則，就可以保障交通安全與交通秩序。台南市警察局局長廖宗山表示，未來警察局會持續滾動式檢討各項執法作為，提供市民一個友善、安全及便利的交通環境。
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