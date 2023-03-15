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台南姪子砍死伯母 一審判13年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南50歲胡姓男子去年8月8日上午持大型砍刀，前往73歲李姓伯母善化住處，持刀猛砍李婦頭 、頸及右手5處，血流如注當場慘死，檢方依殺人起訴，他坦承殺人，但砍殺的是複製人，台南地院今天上午宣判，認他犯殺人罪判13年，執行前應入相當處所監護5年。

台南地院指出，胡經送精神鑑定，罹患失覺失調症，認其再犯率高，因此，依法認執行前應入相當處所監護5年。胡出庭聽判，面對審判長的說明，他平靜說「了解」。

面對法官詢問檢方起訴事實及殺人罪名，胡說「承認」。他一再表示，複製人不是人，他殺的不是人，而是複製人。他說，刀子不是他買的，而是在家裡拿的；法官問當下有無施用毒品，他說「沒有」，有無證據可佐證，他則搖頭。

他一再說，死者住是他的老家，老家附近住的都是複製人，且老家地下室空空的，住的都是複製人。他還向法官表示，許多複製人都要謀害他，他是特地去找她（死者），「複製人一定要讓它死」。他要求法官調查死者的指紋，是不是人類的指紋，甚至主張林男及里長也要調查有無指紋。

法官進而詢問何以調查指紋？他表示，他想查指紋，「沒有指紋，哪是人類？」；法官則說，指紋並非人類才有，猴子、猩猩也有指紋。

胡的律師當庭要求法官，對其精神鑑定，釐清胡是否有刑法19條行為時有精神障礙或智識欠缺，無法辨識其行為能力而不罰，或減輕其刑的事由。

台南胡姓男子去年間持大型砍刀，前往李姓伯母善化住處，持刀猛砍李婦頭 、頸及右手等處，血流如注當場慘死，台南地院認他犯殺人罪，判13年徒刑。圖／本報資料照
台南胡姓男子去年間持大型砍刀，前往李姓伯母善化住處，持刀猛砍李婦頭 、頸及右手等處，血流如注當場慘死，台南地院認他犯殺人罪，判13年徒刑。圖／本報資料照

殺人 台南 猴子

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