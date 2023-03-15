已婚牙醫男友遲遲不和老婆離婚 小三護理師當街拿刀砍死他判15年

女護理師曾廉容和大自己29歲已婚牙醫呂俊瑤交往，她不滿呂沒有與元配離婚，憤而當街持刀砍死對方，被依殺人罪起訴並羈押至今，台北地方法院今依殺人罪判曾女15年徒刑，可上訴。

家住屏東的曾廉容（28歲）北上讀書，畢業後在呂俊瑤（57歲）經營的牙醫診所擔任護理師，並與呂發生不倫戀，兩人租屋同居；曾女認為呂遲未與元配離婚的打算，且呂去年2月陪妻子回台南過年，獨留曾女在家中，曾女心生不滿同年3月1日持刀前往呂的住處理論，當街持刀殺害呂致死，自己再企圖輕生。

法院審理時，曾廉容稱呂追求自己半年，對她說「你是我的真愛」，且說會離婚和她在一起、娶她，「許我一個未來」，卻遲遲沒有和元配離婚，甚至動手施暴。

曾廉容母親和姑姑先前也北上旁聽開庭情形，不時落淚啜泣，曾女姑姑指出，鄉下人不會為自己辯解，稱曾廉容絕不是小三，「她真的相信呂會將她娶進門」，向法官請求對從輕發落。