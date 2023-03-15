借400萬還932萬只能算是利息違約金 仍要還本金400萬
嘉義縣吳姓男子生前向民間借貸400萬元，屆期未能一次清償，每月10萬元繳納利息、違約金，去年過逝後，家屬接到債主催討訊息，才知吳男繳納93個月已還932萬元，債主不但持續要求繳息，除非償還本金400萬元，不然不能塗銷抵押權，家屬不平告上法院；嘉義地院認為，債主依法有據，只同意酌減違約金至0，家屬其他訴求駁回，債權400萬元仍存在。可以上訴。
去年6月29日吳男因意外身故，治喪期間家屬從吳男遺留的手機中接到債主催討訊息，才知道吳男2014年向民間借貸400萬元，並以土地抵押設定擔保，約定借期2月，第1個月繳息2萬元後，屆期未能清償，因而每月10萬元繳納利息、遲延利息及違約金，8年來繳納93個月，前後付出932萬元，如今債主仍要求每月支付10萬元，或者一次清償400萬元，不然不能塗銷抵押權。
家屬憤憤不平認為利息、違約金已超過本金2倍以上，應已清償，且違約金約定過高，債主也有不當得利之嫌，因此訴請償還不當得利、塗銷抵押權登記。
債主主張，違約金與利息性質不同，不能將兩者並為計算，吳男屆期無法清償，依雙方約定每月支付10萬元的利息、遲延利息及違約金。吳男是在自由意思下給付，並沒有不當得利。
法官審理，雙方約定屆期未能清償，吳男應給付的利息、遲延利息合計年息百分之10，沒有超過法定最高利率規定，違約金與利息性質不同不能將兩者合併計算，沒有不當得利；吳男簽立借貸契約時已知道約定違約金按年息百分之20計算，約定每月10萬元，長達8年按月償還未曾間斷，當中清償違約金620萬元，已超出本金，違約金應減至0。但已支付的違約金是吳男自願且於自由意思依約履行給付，不得請求還返。
法院判決，吳男生前清償的932萬元，是清償約定的利息、遲延利息及違約金，並未清償到借款本金，抵押權所擔保的借款債權400萬元仍存在，家屬請求塗銷抵押權登記，不應准許。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言