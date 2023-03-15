借400萬還932萬只能算是利息違約金 仍要還本金400萬

嘉義縣吳姓男子生前向民間借貸400萬元，屆期未能一次清償，每月10萬元繳納利息、違約金，去年過逝後，家屬接到債主催討訊息，才知吳男繳納93個月已還932萬元，債主不但持續要求繳息，除非償還本金400萬元，不然不能塗銷抵押權，家屬不平告上法院；嘉義地院認為，債主依法有據，只同意酌減違約金至0，家屬其他訴求駁回，債權400萬元仍存在。可以上訴。

去年6月29日吳男因意外身故，治喪期間家屬從吳男遺留的手機中接到債主催討訊息，才知道吳男2014年向民間借貸400萬元，並以土地抵押設定擔保，約定借期2月，第1個月繳息2萬元後，屆期未能清償，因而每月10萬元繳納利息、遲延利息及違約金，8年來繳納93個月，前後付出932萬元，如今債主仍要求每月支付10萬元，或者一次清償400萬元，不然不能塗銷抵押權。

家屬憤憤不平認為利息、違約金已超過本金2倍以上，應已清償，且違約金約定過高，債主也有不當得利之嫌，因此訴請償還不當得利、塗銷抵押權登記。

債主主張，違約金與利息性質不同，不能將兩者並為計算，吳男屆期無法清償，依雙方約定每月支付10萬元的利息、遲延利息及違約金。吳男是在自由意思下給付，並沒有不當得利。

法官審理，雙方約定屆期未能清償，吳男應給付的利息、遲延利息合計年息百分之10，沒有超過法定最高利率規定，違約金與利息性質不同不能將兩者合併計算，沒有不當得利；吳男簽立借貸契約時已知道約定違約金按年息百分之20計算，約定每月10萬元，長達8年按月償還未曾間斷，當中清償違約金620萬元，已超出本金，違約金應減至0。但已支付的違約金是吳男自願且於自由意思依約履行給付，不得請求還返。