「過預算要付15萬」澎湖6連霸議長涉貪栽在鮮肉檢座手

國民黨籍澎湖縣議會議長劉陳昭玲，被控「收錢喬人事」，還藉勢卡住縣府預算收賄，被檢方依貪汙治罪條例聲押獲准，扳倒劉陳昭玲的是去年橋頭地檢署調升澎檢的主任檢察官蘇恒毅，辦案人員順藤摸瓜，成功掌握劉陳昭玲收賄證據，讓劉陳昭玲成為去年大選結束以來，首位遭收押的議長。

蘇恒毅司法官訓練所50期結業，政大法律系畢業，取得中正大學財經法律研究所、陽明交通大學科技法律研究所碩士學位，考上司法官後分發至新竹地檢署服務，2019年調任至橋頭地檢署擔任檢察官，在橋檢曾任民生專組、檢肅黑金專組檢察官。

去年中油煉製事業部執行長徐漢爆出涉貪，檢廉在徐漢辦公室搜出2700萬元現金，此案為蘇恒毅與廉政署駐署檢察官嚴維德合辦，當時徐漢被起訴時，兩名承辦檢察官還在起訴書引用成語「騎鶴揚州」，比喻徐漢位居要職卻貪得無厭。

因辦案任勞任怨，去年法務部公布一審主任名單，蘇恒毅調升至澎湖地檢署，雖不是同期首派，但卻是橋頭地檢署成立6年來，首位調升一審主任的檢察官，能力獲得肯定。

這次劉陳昭玲被檢方、廉政署掌握收賄事證，其實是從元月初的一起選舉案件，檢廉根據在議會及劉陳昭玲住所帶回的資料，順藤摸瓜，最後掌握劉陳昭玲疑似收賄喬人事，展開進一步調查。

檢廉查出，劉陳昭玲收取36萬元，協助選民成功進入澎湖縣政府車船處工作，另藉勢卡住縣府預算，向前車船處長收賄15萬元，才願意通過預算，並「關說」建設處，讓違建業者躲開斷水斷電的處罰。

前立委林益世「收錢喬事」引起法律爭論，後來經最高法院刑事大法庭裁定，民代關說、請託或施壓，若屬公務活動性質並與職務密切關聯，就屬「職務上行為」。

議長雖不具人事權，但劉陳昭玲縱橫澎湖政壇40年，對於局處聘用人事、預算通過仍具影響力。最高法院3月初做出的解釋，認為民代關說仍具「實質影響力」，給予此次偵辦人員一個立足點，日前兵分19路搜索，帶回15人詢問。

檢方複訊後，聲押劉陳昭玲、陳姓機要秘書、孫姓女密友等3人，澎院召開羈押庭時，身為澎檢唯一的主任檢察官，蘇恒毅蒞庭擔任主攻手，經澎院審理後，昨傍晚裁定劉陳昭玲、陳姓機要秘書准押禁見，孫女20萬元交保，限制住居、出境、出海。