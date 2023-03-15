高雄6歲童翻垃圾桶找食物餓成骷顱頭 父母卻有錢買iPhone

高雄一名女童長期受林姓繼父虐待，林男不僅常拿「愛的小手」施暴，還限制女童每天只准吃一口飯，害得女童被迫翻找垃圾桶尋找剩食充飢，林男辯稱沒錢，阿公卻反駁稱父母都有錢買IPHONE，一審林男被依妨害幼童發育罪，判刑4年2月，高雄高分院審理後，認定女童長期遭虐，昨宣判維持一審刑度。

女童母親年僅19歲就未婚生子，剛出生都由阿公照料，生長環境和同齡的孩子一樣，疼惜愛孫的阿公將女童養得白白胖胖，直到母親改嫁林男後，生長環境才變調。

判決指出，女童的黃母2018年與林男結婚，母女、繼父一家3口租屋在高雄市三民區，兩人結婚後隔年又產下1女，平時女童由林男照顧，沒想到林男卻多次藉口女童不乖，以「愛的小手」施暴，還限制女童用餐量，女童只吃1口，林男就會收掉桌面湯匙與飯菜。

當時年僅6歲的女童，長期營養不良，升上幼稚園大班後，林男變本加厲，時常毆打女童，林男擔心身上滿布傷勢的女童被發現，還要求她在大熱天穿長袖衣褲、長襪遮掩，女童也擔心遭繼父報復，長期隱忍不發。

女童為了填飽肚子，只能向同學乞討食物，甚至得偷竊才能飽餐一頓，還翻垃圾桶找剩時，校方發現女童身上有圓形新舊傷痕，發現女童長期受虐，2020年9月緊急安置，安置時女童體重僅13.5公斤，生長曲線僅為同齡女童的0.02%。

高雄地院審理時，林男卻否認施暴，將女童營養不良歸咎於經濟狀況不好，不是刻意不給飯吃，還稱「愛的小手」只有打女童小腿，掐她脖子也只是嚇嚇她，輕輕含著沒出力，她身上傷痕、疤痕不是他造成的，不清楚怎麼出現。

雄院法官傳訊女童外公作證，外公反駁林男經濟狀況不好，稱他們夫妻倆有在打零工，兩人都有機車，還拿最新款的iPhone手機，生活過的還不錯。

雄院合議庭綜合相關事證，認為林男從2019年10月起至女童前年安置為止，長期讓女童吃不飽，毆打、掐頸成傷，造成女童有生育遲緩狀況，嚴重影響女童發育及身心發展，依妨害幼童發展罪，處4年2月徒刑。