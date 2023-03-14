大選後首位！澎湖六連霸議長劉陳昭玲涉貪 傍晚收押禁見

澎湖縣議會國民黨議長劉陳昭玲涉入人事關說案，昨天遭廉政署搜索後，包含劉陳昭玲、陳姓機要秘書，孫姓密友等3人被檢方認為犯罪嫌疑重大，今凌晨依違反貪汙治罪條例向法院聲押，澎湖地院歷經3個多小時審理，今晚6時許裁定劉陳昭玲、陳姓機要秘書准押禁見，孫姓密友以20萬元交保。

國民黨籍議長劉陳昭玲，25歲就投入政壇，當過兩屆副議長、6屆議長，是台灣首名6連霸的縣議會龍頭，參政41年幾乎每戰必勝，沒料到卻疑涉及人事關說案，遭檢方大動作搜索、聲押，震驚地方政壇。

昨天上午檢察官指揮廉政署人員前往澎湖縣政府建設處、車船處及澎湖縣議會、消防局外勤分隊等19個地點搜索，當時辦案人員直衝議長辦公室，帶回部分公文及文件，除劉陳昭玲外，澎湖縣政府前車船處長賴淨明也被帶走。

檢廉鎖定劉陳昭玲疑接受縣民關說，協助選民「喬人事」謀職，再索取不定金額的賄款，昨天搜索總共傳喚15人到案，昨深夜10時許，劉陳昭玲與陳姓機要秘書、孫姓密友被移送澎湖地檢署複訊。

包含劉陳昭玲、陳姓機要秘書，孫姓密友3人在內，檢廉傳喚15人到案說明，經漏夜複訊後，今凌晨聲押劉陳昭玲在內3人，澎湖縣政府參議、前車船處長賴淨明5萬元交保，其他被告、證人請回。

今下午澎湖地方法院召開羈押庭，法官採隔離審訊，澎檢則由承辦的主任檢察官蘇恒毅蒞庭，歷經4個多小時庭審，今傍晚澎湖地院裁定裁定劉陳昭玲、陳姓機要秘書准押禁見，孫姓密友以20萬元交保。