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辱女星「吃人老公」遭求償200萬 蘿莉塔挺孕肚揭一點嗆她說謊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人蘿莉塔（本名李晨菲）在臉書留言指藝人李沐晴「吃別人老公」被控加重誹謗罪，刑事判刑2月得易科罰金定讞；民事部分，李沐晴要求蘿莉塔賠償200萬元，台北地方法院今言詞辯論終結，定4月7日下午4點宣判。

蘿莉塔見臉書帳號「Alison WaWa Liu」2020年6月26日刊登辱罵李沐晴的文章後，用自己臉書帳號「Lolita Lee」留言回復「因為她已經吃別人男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。

蘿莉塔今挺著孕肚出庭指出，刑事法官判決是錯誤的，她認為自己無罪，且懷疑李沐晴提出有精神創傷、PTSD等醫療證據是假的，因她問過醫師鑑定都要3個月，但李沐晴卻在她發文4天後拿到證明，可見對方在說謊。

蘿莉塔指出，李沐晴提出的臉書對話紀錄中，曾回應男方「one rule for me。no girlfriend」，這不是一個正常有婚姻關係的人應該回的話，表示對李沐晴而言，只要沒有女友就可以和男方進行不軌關係，證明兩人有約砲、不軌。

蘿莉塔說，李沐晴是一個一直說謊的人，起初強調自己藝人、公眾人物才求償200萬元賠償金，但開庭後又改口稱自己不是藝人，只是一般民眾，卻半年內仍在粉絲專頁發業配文，並說自己是「小邱淑貞」，因此李沐晴強調自己和男生沒有關係，也可以推定在說謊，「她如果不是藝人，憑什麼求償200萬元賠償金？」

蘿莉塔在法庭上也舉例雞排妹告周刊的案例，表示公眾人物就是要可受公評，所以她認為自己無罪。李沐晴今也坐在旁聽席關心開庭狀況，聽聞蘿莉塔的發言，忍不住發笑，她庭後指出，該提出的證據都提出了，絲毫未減，剩下的就由蘿莉塔去想像，並認為蘿莉塔「妄想症很嚴重」。

李沐晴說，每個人對於自己的價值因人而異，今天不是她值不值200萬元，而是她希望法院還她清白，也希望讓大眾知道不要隨便講話汙辱別人，本案刑事已經判了，她相信法官不會亂判，如今只是賠償問題，蘿莉塔仍這麼堅持，「我也不知道要說什麼」。

李沐晴委任律師指出，由蘿莉塔陳述可知，蘿莉塔對於李沐晴的惡意攻訐毫無悔意，至今在法庭上仍昭然若揭，令人無法接受，且雞排妹告周刊是涉及隱私及肖像權的案件，與本案侵害名譽權案件不同，不能比附援引。

李沐晴。記者林孟潔／攝影
李沐晴。記者林孟潔／攝影
蘿莉塔（本名李晨菲）。記者林孟潔／攝影
蘿莉塔（本名李晨菲）。記者林孟潔／攝影

婚姻 醫師 外遇

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