情侶唱雙簧訛詐靈骨塔買賣 起訴又犯案檢方認惡性重大建請從重量刑

李姓男子與李姓女友曾從事殯葬業及靈骨塔買賣，熟知流程，2人一搭一唱向持有靈骨塔位投資民眾聲稱找到買家，再以巧立名目方式涉嫌訛詐金錢，有被害人幾乎被詐光積蓄，2人日前遭彰化檢方起訴，竟還一再犯案。嘉義地檢署以犯詐欺取財罪、偽造文書等罪嫌起訴，檢察官認為2人公訴在案又犯案，惡性重大、毫無悔過之意，建請從重量刑。

據了解，年約31歲李姓男子與39歲李姓女友曾從事殯葬業及靈骨塔買賣熟知相關流程，獲知黃女購置靈骨塔位作為投資標的後，李男聲稱可以幫她找買家，雙方並簽訂「買賣投資受訂單」及「塔位委託銷售合約書」，再由李女假名冒稱買方與黃女簽訂買賣契約。

李男、李女從2020年12月至2021年1月間，涉嫌唱雙簧方式以添購塔位、功德牌位、補轉手過戶差價、加刻經文、劃位費、履約保證金等名目要求黃女支付款項，黃女幾乎被詐光積蓄，卻還沒完成買賣手續，要求解約退款，李男謊稱不能全部退費，還再騙取1筆支付轉售公證費6千元，前後訛詐176萬7500元。

二人得知江女投資靈骨塔位，依樣畫葫蘆由李女佯裝買家成立契約，期間索取轉換費、代書費、事務費、節稅費、會計師費、律師費等巧立名目涉詐得37萬餘元。

二人又得知黃男也是靈骨塔投資者，佯稱可以代銷殯葬相關權利及商品，再由李女假扮公墓管理員，屢以保管骨灰罈、骨灰罈內膽數量不足、塔位交易須支付保證金等不實情由，向黃男前後訛詐45萬7000元，黃男發現受騙報警。