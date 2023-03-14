快訊

染指多名體操女學員爆台版#MeToo 淫教練被關2周病死相驗結果出爐

矽谷銀行倒閉震撼新創圈 台創業家奔波領錢：提到雙手都在發抖

情侶唱雙簧訛詐靈骨塔買賣 起訴又犯案檢方認惡性重大建請從重量刑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

李姓男子與李姓女友曾從事殯葬業及靈骨塔買賣，熟知流程，2人一搭一唱向持有靈骨塔位投資民眾聲稱找到買家，再以巧立名目方式涉嫌訛詐金錢，有被害人幾乎被詐光積蓄，2人日前遭彰化檢方起訴，竟還一再犯案。嘉義地檢署以犯詐欺取財罪、偽造文書等罪嫌起訴，檢察官認為2人公訴在案又犯案，惡性重大、毫無悔過之意，建請從重量刑。

據了解，年約31歲李姓男子與39歲李姓女友曾從事殯葬業及靈骨塔買賣熟知相關流程，獲知黃女購置靈骨塔位作為投資標的後，李男聲稱可以幫她找買家，雙方並簽訂「買賣投資受訂單」及「塔位委託銷售合約書」，再由李女假名冒稱買方與黃女簽訂買賣契約。

李男、李女從2020年12月至2021年1月間，涉嫌唱雙簧方式以添購塔位、功德牌位、補轉手過戶差價、加刻經文、劃位費、履約保證金等名目要求黃女支付款項，黃女幾乎被詐光積蓄，卻還沒完成買賣手續，要求解約退款，李男謊稱不能全部退費，還再騙取1筆支付轉售公證費6千元，前後訛詐176萬7500元。

二人得知江女投資靈骨塔位，依樣畫葫蘆由李女佯裝買家成立契約，期間索取轉換費、代書費、事務費、節稅費、會計師費、律師費等巧立名目涉詐得37萬餘元。

二人又得知黃男也是靈骨塔投資者，佯稱可以代銷殯葬相關權利及商品，再由李女假扮公墓管理員，屢以保管骨灰罈、骨灰罈內膽數量不足、塔位交易須支付保證金等不實情由，向黃男前後訛詐45萬7000元，黃男發現受騙報警。

嘉義地檢署檢察官偵辦後認為二人涉犯詐欺取財罪、偽造文書等罪嫌，而且之前已以類似手法實施詐欺取財行為，並經彰化地檢提起公訴在案又犯案，惡性重大、毫無悔過之意，建請從重量刑。

李姓男子與李姓女友涉嫌向持有靈骨塔位投資者訛詐金錢，嘉義地檢署偵結起訴，建請從重量刑。本報資料照
李姓男子與李姓女友涉嫌向持有靈骨塔位投資者訛詐金錢，嘉義地檢署偵結起訴，建請從重量刑。本報資料照

詐欺 彰化 嘉義

延伸閱讀

嘉縣某公所男職員涉猥褻女同事 檢方依法起訴

嘉縣某公所男職員猥褻女同事 檢起訴建請從重量刑

專闖空門犯案橫跨中南部 南警破竊盜集團逮2嫌

影／與妻吵架遷怒岳父…男深夜闖入靈骨塔 把岳父「骨灰罈」丟橋下

相關新聞

啦啦隊前國手行竊失風竟狠殺房東 辯吸毒斷片不為採信判無期

35歲前啦啦隊國手劉殷瑋因缺錢潛入好心讓他提前入住的65歲馮姓女房東家中行竊，因失風被女房東發現後，他將女房東殺害並滅跡...

空軍上士酒後咆哮罵「廢物警察」 不滿遭記大過打官司結果曝光

空軍防空暨飛彈第792旅江姓資深上士前年防疫期間和同袍在家中飲酒餐敘，酒後在官舍停車場大聲咆哮，被住戶報警處理，他還頂撞...

情侶唱雙簧訛詐靈骨塔買賣 起訴又犯案檢方認惡性重大建請從重量刑

李姓男子與李姓女友曾從事殯葬業及靈骨塔買賣，熟知流程，2人一搭一唱向持有靈骨塔位投資民眾聲稱找到買家，再以巧立名目方式涉...

鏡電視創辦人裴偉挨告背信 士檢傳前總經理到案

鏡電視申請執照風波與經營權內鬥，鏡電視創辦人裴偉遭檢舉告涉及不法，士林地檢署列「他」字案偵辦，朝背信罪方向調查偵辦，已陸...

張敦量6度延押將期滿 法官問「判決是否不服」耐人尋味

台中瑪莎拉蒂三煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底行車糾紛痛毆宋姓男大生引發矚目，台中地院3月1日依殺人未遂等罪判張9年，張被...

拿國防部助理次長帳密「完成作業」 陸軍2軍官獲緩刑

陸軍後勤指揮部後勤訓練中心總務處前人事參謀官徐敏旺，取得某國防部助理次長的帳號密碼，登入國防部電腦查詢官兵人事資料以完成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦