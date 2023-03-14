鏡電視創辦人裴偉挨告背信 士檢傳前總經理到案

士林地檢署。記者李隆揆／攝影

鏡電視申請執照風波與經營權內鬥，鏡電視創辦人裴偉遭檢舉告涉及不法，士林地檢署列「他」字案偵辦，朝背信罪方向調查偵辦，已陸續傳喚前總經理李玉珮等相關證人釐清案情，迄今尚未傳訊裴偉到案說明，士檢強調全案偵查不公開，難以透露案情。

前立委蔡壁如去年向法務部檢舉，鏡電視申請執照過程涉及不法，法務部收到檢舉資料發交士林地檢署。士檢去年10月3日指出，全案就立委檢舉的資料，已分「他字案」給專責檢察官。

士檢指出，全案朝背信罪偵辦，尚未傳訊被告裴偉到案說明，但陸續傳喚相關證人到案說明，包含前總經理李玉珮、公司財務經理等人，至於他字案涉及的案情，檢方強調此案不涉及NCC國家通訊傳播委員會，其餘基於偵查不公開，不變透露。

鏡電視2022年1月成為近10年准設的新聞台，當年3月4日時任董座的陳建平遭突襲解任，隨後也發出聲明「鏡電視背後有複雜的政商媒關係糾纏不清」鏡電視創辦人裴偉後續持續遭立委檢舉、媒體爆料等負面消息不斷，陳建平提告部分由台北地檢署偵辦中。