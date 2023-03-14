張敦量6度延押將期滿 法官問「判決是否不服」耐人尋味

台中瑪莎拉蒂三煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底行車糾紛痛毆宋姓男大生引發矚目，台中地院3月1日依殺人未遂等罪判張9年，張被「六度」延押至今近1年3個月，法院今再提出張訊問，審判長高思大逐一就宣告罪名、刑度問張是否不服、有何意見，張說要再和律師討論，訊畢還押候核辦。

審判長高思大今下午再提出張敦量訊問，高先問張有無收到判決？是否不服？張表示已經收到，需要再和辯護人討論。

高思大接著問，對於法院判他2個強制罪有何意見？張表示請律師回答，高則說，我是在問你啊，之後會讓律師表示意見，張則說因為還未和律師討論，高並接著問，另對法院判殺人未遂部分，量刑是否不服、有要再上訴嗎？張仍表示，都還要再和律師討論。

張的辯護人律師林柏宏說，張敦量起訴移審經羈押近1年3個月，相關證人已傳證完畢，案發時張也是在律師陪同下自行到案，並無逃亡之虞，希望法院能給予具保停押機會，而3月1日宣判後，距離上訴期限仍有時間，將再研議是否上訴，庭後高思大諭知張敦量還押看守所，全案候核辦。

台中地檢署2021年12月24日起訴張等3人，移審法院裁定收押3個月，2022年3月24日中院第1次延押，期間張等人多次請求交保都被駁，中院1月4日評議後，仍認為張敦量有羈押必要「第6度」裁定延押，等同羈押至速審法期限15個月，最遲3月23日期滿前才能出籠。

由於該案中院3月1日已經宣判，據了解被告等人3月10日收到判決，依刑事訴訟法第349條規定上訴期間為20日，被告最遲3月30日前可聲明上訴，其後再20日內可補充上訴理由，另台中地檢署目前尚未收到判決。

對於張敦量是否可能因案件上訴台中高分院，由二審裁定繼續延押可能？法界分析，中院今提出張詢問他「是否不服」、「有無意見」頗耐人尋味，該案目前檢、辯雙方都尚未上訴，而辯方上訴期限至3月30日，但依法張敦量3月23日前就必須撤銷羈押釋放，更端看檢方策略是否23日前上訴。

全案起因於，張敦量3人2021年11月7日開瑪莎拉蒂和宋男車禍，張下車朝宋摑掌、猛踹頭，李、陳則架住宋協助施暴，宋昏迷插管5天，台中市長盧秀燕也赴醫院慰問，案發當下警方依「非現行犯」函送飽受抨擊，後因宋腦出血才改依殺人未遂逮捕張，再讓台中治安受高度檢視。