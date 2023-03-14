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拿國防部助理次長帳密「完成作業」 陸軍2軍官獲緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陸軍後勤指揮部後勤訓練中心總務處前人事參謀官徐敏旺，取得某國防部助理次長的帳號密碼，登入國防部電腦查詢官兵人事資料以完成人事作業。徐的後手、研究教官鍾孟宏無意間發現帳密，也用以完成工作。台灣高等法院更二審依公務員假借職務上之權力、機會故意犯無故入侵公務機關電腦罪判徐7月、鍾6月徒刑，都緩刑2年。

緩刑期間，兩人都付保護管束，徐敏旺須提供40小時義務勞務、參加6小時法治教育，而鍾孟宏須支付公庫12萬元、參加法治教育6小時。

2016年11月底，徐敏旺利用測試得來的國防部助理次長帳號、密碼入侵公務機關電腦，查詢官兵的人事資料，以方便及時完成人事作業工作。而鍾孟宏調任陸軍後勤指揮部訓練中心研展室研究教官期間，無意間從前手徐敏旺的資料夾中發現這筆帳號、密碼，為作業方便、好奇心作祟，也登入公務電腦查官兵人資，以便迅速完成人事作業工作。

台灣高等檢察署起訴指徐、鍾所查詢的人事資料，有的列屬國防秘密、軍事機密，也有涉及情報資訊，因此涉犯刑法刺探國防秘密、陸海空軍刑法刺探軍事機密、國家機密保護法刺探國家機密、修正前國家情報工作法刺探情報資訊等罪嫌。

高院審理期間，徐、鍾都坦承不諱，更二審認定兩人犯刑法公務員假借職務上之權力、機會故意犯無故入侵公務機關電腦罪。更二審指出，檢方所指的人事資料，都不是依法令核定的國防秘密、軍事機密或國家機密，也不屬國家情報工作法所指的情報資訊，此部分無罪。

合議庭審酌徐敏旺、鍾孟宏沒有前科，但因他們入伍多年，身為軍官，應知國軍相關人事資料即使不屬於國防秘密、軍事機密、國家機密或情報資訊，也常涉及公務事項，卻冒用權限查詢相關人事資料，欠缺法治觀念，且時間長、次數多、情節不輕，分別量刑。

因徐、鍾有悔意，衡酌他們是為了在短時間內完成軍中人事作業或長官交辦事項，沒多加思索而觸法，也沒將所得資訊外流，更二審認為他們應知警惕，因此給予緩刑，希望他們記取教訓。

陸軍後勤指揮部後勤訓練中心軍官徐敏旺、鍾孟宏利用某國防部助理次長的帳號密碼，登入國防部電腦查詢官兵人事資料以完成人事作業，台灣高等法院更二審依公務員假借職務上之權力、機會故意犯無故入侵公務機關電腦罪判徐7月、鍾6月徒刑，都緩刑2年。示意圖／聯合報系資料照
陸軍後勤指揮部後勤訓練中心軍官徐敏旺、鍾孟宏利用某國防部助理次長的帳號密碼，登入國防部電腦查詢官兵人事資料以完成人事作業，台灣高等法院更二審依公務員假借職務上之權力、機會故意犯無故入侵公務機關電腦罪判徐7月、鍾6月徒刑，都緩刑2年。示意圖／聯合報系資料照

國防部 陸軍

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