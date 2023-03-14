2名陸軍軍官 非法查詢人事資料獲緩刑

徐姓及鍾姓男子被控任職陸軍人事參謀官及教官時，非法登入國防部電腦查詢官兵人事資料。高等法院更二審今天依無故入侵公務機關電腦罪，各判刑7月、6月，均緩刑2年。可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，徐姓男子任職陸軍後勤指揮部後勤訓練中心總務處人事參謀官期間，在民國105年11月底，經測試取得時任國防部某助理次長的帳號密碼；為圖人事作業方便，假借職務上的權力、機會，接續多次無故輸入該帳號密碼，而登入國防部電腦進而查詢官兵的人事資料，以方便及時完成人事作業工作。

高院指出，鍾姓男子調任陸軍後勤指揮部訓練中心研展室研究教官期間，無意間自前手徐男的資料夾中發現上述特定帳號密碼，為圖作業方便及好奇心作祟，抄錄該帳戶密碼後，多次無故輸入該帳號密碼，而登入國防部電腦查詢官兵人事資料，以便迅速完成人事作業工作。

台灣高等檢察署檢察官起訴徐男、鍾男，案經高院判決及高院更一審判決，均陸續遭最高法院撤銷發回，現由高院更二審審理，今天宣判。

高院更二審審酌，徐男及鍾男均沒有犯罪前科，素行尚可，但入伍服役多年，身為軍官，當知國軍相關人事資料，縱非屬國防秘密、軍事機密、國家機密或情報資訊，也常涉及公務事項，竟仍冒用權限查詢相關人事資料，欠缺法治觀念。

更二審指出，徐男及鍾男犯案期間非短、次數不少、情節非輕，而且於犯罪後已供述自己行為，尚有悔意，依無故入侵公務機關電腦罪，判徐男7月徒刑，鍾男6月徒刑。

更二審考量，他們二人的犯罪動機、目的是為職務上的方便、好奇，在犯後有如實供述，表達悔改，沒有將所得資訊外流，各宣告緩刑2年，徐男須提供40小時義務勞務及參加法治教育6小時，鍾男須向公庫支付新台幣12萬元及參加法治教育6小時。可上訴。