嘉縣警局交通大執法 2周取締逾千件重大違規

新冠肺炎疫情逐漸解封，經濟、社交、旅遊等活動恢復，交通流量日增，嘉義縣警察局鑑於開春以來交通事故明顯上升趨勢，展開交通大執法專案，3月至今已取締1615件重大違規案件。

警局交通隊說，為敦促民眾遵守交通規則，防止違規肇事，透過科技執法、路檢攔查、行動蒐證等勤務，針對易衍生事故違規行為，主動稽查取締：「酒後駕車」、「嚴重超速」、「闖紅燈」、「逆向行駛」、「左轉彎未依規定 (含機車未兩段式左轉)」、「機車行駛禁行車道」、「蛇行、惡意逼車」等重大違規。

疫情降溫後飲宴活動激增，酒駕肇事增加，為貫徹「酒駕零容忍」政策，警方鎖定酒駕事故頻生路段及各飲酒場所、廟會宴席活動周邊，加強封閉式路檢、機動攔查，結合毗鄰警察機關同步「區域聯防」，查獲酒駕，對駕駛人、車主、同車共乘者，依法查究嚴處。

嘉縣轄幅員廣闊，道路多寬廣平直，車速易偏快造成事故，警局除透過各處測速固定桿取締，指示分局擇定易超速肇事路段，運用移動式測速器材，搭配「警52」牌面，機動佈設測照，提醒駕駛人遵守行車速限規定，做好「速度管理」。