嘉縣警局交通大執法 2周取締逾千件重大違規
新冠肺炎疫情逐漸解封，經濟、社交、旅遊等活動恢復，交通流量日增，嘉義縣警察局鑑於開春以來交通事故明顯上升趨勢，展開交通大執法專案，3月至今已取締1615件重大違規案件。
警局交通隊說，為敦促民眾遵守交通規則，防止違規肇事，透過科技執法、路檢攔查、行動蒐證等勤務，針對易衍生事故違規行為，主動稽查取締：「酒後駕車」、「嚴重超速」、「闖紅燈」、「逆向行駛」、「左轉彎未依規定 (含機車未兩段式左轉)」、「機車行駛禁行車道」、「蛇行、惡意逼車」等重大違規。
疫情降溫後飲宴活動激增，酒駕肇事增加，為貫徹「酒駕零容忍」政策，警方鎖定酒駕事故頻生路段及各飲酒場所、廟會宴席活動周邊，加強封閉式路檢、機動攔查，結合毗鄰警察機關同步「區域聯防」，查獲酒駕，對駕駛人、車主、同車共乘者，依法查究嚴處。
嘉縣轄幅員廣闊，道路多寬廣平直，車速易偏快造成事故，警局除透過各處測速固定桿取締，指示分局擇定易超速肇事路段，運用移動式測速器材，搭配「警52」牌面，機動佈設測照，提醒駕駛人遵守行車速限規定，做好「速度管理」。
警局強調，交通事故大多數與不當用路行為有關，交通執法目的並非為了舉發違規，而是發揮嚇阻、導正效果，維護交通秩序、防制事故危害；另「騎乘機車戴安全帽」、「駕乘汽車繫安全帶」、「車輛禮讓行人優先通行」等，也是執法重點，請用路人遵守，提升安全防護，營造友善交通環境。
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