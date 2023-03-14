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空軍上士酒後咆哮罵「廢物警察」 不滿遭記大過打官司結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

空軍防空暨飛彈第792旅江姓資深上士前年防疫期間和同袍在家中飲酒餐敘，酒後在官舍停車場大聲咆哮，被住戶報警處理，他還頂撞員警辱罵「廢物警察」，被分別記過2次、大過1次處分，江不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

江2021年7月17日和同儕在家中餐敘、飲酒，酒後在官舍停車場咆哮，被警方上銬管束，軍方認為他除了違反防疫期間的重要命令，也損害軍譽，分別處分記過2次、大過1次。

江提告主張，他並非故意鬧事惹禍，餐敘後只是短暫在停車場空曠處聊天，沒有影響其他官兵或眷屬，若非其他人上前規勸，也沒有警察到場；按照常理，他和同儕聊完天後會各自返家，不會發生和住戶、警方拉扯，或被上銬帶回管束的事情。

江指出，他只是單純酒後失態，說話比較大聲，且官舍是封閉式區域，一般民眾沒辦法見聞，根本不知道發生何事，他如何「有損軍譽」？另他已或官舍管理委員會決議不處分，也主動致歉和解，認為軍方處分有違誤。

北高行認為，江違反防疫期間重要命令，在住處餐敘喝酒記過2次，又因酒後在官舍停車場咆哮，而有損軍譽，另遭記大過1次，兩者違失行為性質、時間、地點、違反法令都不同，確實應分別處罰，且軍方處罰並沒有違反平等、比例原則，處分沒有違誤，判江敗訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

空軍示意圖。圖與本案無關。聯合報系資料照
空軍示意圖。圖與本案無關。聯合報系資料照

停車場 警察 飛彈 空軍 廢物

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