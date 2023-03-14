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遭大外割女老師將提國賠 其餘警責任不該被忽略

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢警分局姓警員前年4月違法攔查音樂女老師詹慧玲，過程使出柔道「大外割」上銬逮捕，桃園地院判決葉員依公務員假借職務機會強制罪、公務員假借職務機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑，葉放棄上訴；詹慧玲表示，先前提告未針對賠償部分提出求償，她決定於4月22日追訴期滿前向中壢警分局提國賠申請。

前年4月葉員巡邏攔下詹女盤查，以疑似失蹤人口為由要求詹女出示身分證遭拒，過程中以身體阻擋去路，在詹指責其行為後，以妨害公務為由使出「大外割」及上銬逮人衝突，引起社會軒然大波。

桃園地院今年1月31日判決葉員觸犯公務員假借職務機會強制罪，處有期徒刑4月（可易科罰金），又犯公務員假借職務機會剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑6月。上訴期限內，葉員、詹女雙方未提出上訴，判決確定。

詹慧玲表示，過去她未提出刑事附帶民事求償，因當初不清楚這個案子法官會如何判決，不過現在確定後，她將在4月22日前向葉員的主管機關中壢警分局提出國賠申請，先對中壢警分局求償，若不受理再交由法院判決。

詹慧玲說，決定國賠主要是因為葉員已對於他所犯的過錯得到懲罰，不過當初她被上手銬並長達8小時被剝奪人身自由其他員警也有參與，中壢警分局的各個長官也都縱容下屬如此作為，這些責任都不該被忽略。

詹慧玲指出，法治社會要進步，警察也需明白不能因為擁有權力就胡作非為，人民跟警察權益都該被保障，權力不該被任意擴張，但若逾越規範就會被詬病，警察體系需檢討並改變。

受害音樂老師詹慧玲表示，她將會提出國賠，對於其他員警的責任也不容忽略。聯合報系資料照
受害音樂老師詹慧玲表示，她將會提出國賠，對於其他員警的責任也不容忽略。聯合報系資料照

公務員 警察 桃園

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