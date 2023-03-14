看到兒子想到前男友 狠母偏心只給女兒吃飯

桃園一名溫姓女子2019年帶著與前男友所生的兒子嫁給周姓男子，因為看到兒子就會想到前男友，竟故意不給飯吃，害兒子嚴重營養不良，骨瘦如柴，見兒子從高處摔落呼吸困難也無作為，結果釀死亡悲劇；桃園地院審理後，依妨害幼童發育罪和過失致死罪判溫女3年8月徒刑，而周男默許溫女不給飯行為，也依妨害幼童發育共犯判刑2年。

檢警調查，溫女2017年7月生下前男友的兒子，不久便與周男交往，並於2019年8月生下周男的女兒，次月與周男結婚。溫女一家四口在八德租屋，由於幼童皆由她自己照顧，外人難以察覺凌虐情事，直到前年11月其子從沙發跌落死亡送醫，醫院發現其子骨瘦如柴，全案才曝光。

審理時，溫女坦承疏忽導致兒子跌落沙發死亡，但她矢口否認不給兒子飯吃的凌虐行為，辯稱兒子發育不良是因為家境貧困，所以給不起足夠營養。周男則稱自己有領養溫女兒子的打算，也坦承自己沒盡到做父親的責任，但他推稱平時工作晚下班，將照護子女責任全推給溫女。

法院調查，溫女兒子的體型乾瘦、頭部較大，與一般偏食造成四肢瘦小、腹部較大的體型有別，而且經法醫解剖鑑定，確認有長期營養不良情形。溫女雖稱家境貧寒，一家四口經常吃不飽，但她與周男體型與常人無異，2人所生的女兒也發育正常，加上溫女警詢時曾說「看到兒子會想到前男友，所以給他吃的比較少」，最後認定其子營養不良是差別待遇的結果。

另外，雖然幼童平時是溫女照顧，但周男每天下班仍有接觸溫女兒子機會。其明知溫女兒子骨瘦如柴，卻不聞不問，默認溫女不給兒子足夠飲食，也是妨害幼童發展共犯。