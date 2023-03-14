大外割逮女師警違法判刑 未上訴警察停職生效

桃園市警局中壢分局葉姓警員前年4月違法攔查音樂女老師詹慧玲，過程使出柔道「大外割」上銬逮捕，引發社會爭議，桃園地院判決葉員依公務員假借職務機會強制罪、公務員假借職務機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑，葉放棄上訴，中壢分局今天上午表示，市府核定葉員停職生效，未來期滿可望依規定申請復職。

詹慧玲表示，台灣是法治社會，不管身分為何，犯錯都應該依法行事，警察未依臨檢SOP執行工作，法官裁定葉員有罪，感謝法官的裁決，對於葉員依相關規定停職剝奪警察工作也是正確的。當初未提賠償部分，她將在今年4月22日前提出國賠申請。

前年4月，葉姓警員巡邏攔下詹女盤查，以疑似失蹤人口為由要求詹女出示身分證遭拒，過程中以身體阻擋去路，在詹指責其行為後，以妨害公務為由使出「大外割」及上銬逮人衝突，引起社會軒然大波、也讓警界關切此案。

桃園地院今年1月31日判決葉員觸犯公務員假借職務機會強制罪，處有期徒刑4月（可易科罰金），又犯公務員假借職務機會剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑6月。上訴期限內，由於葉員、詹女雙方未提出上訴，判決確定。