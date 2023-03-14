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醋男持刀壓制女友僅掌摑沒砍擊 法官認不算殺人輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄邱姓男子不滿女友和其他幾名男友人到KTV歡唱，拿著一把40公分長的「筍刀」衝到KTV理論，將女友壓制在地，刀子則架在女方後頸，造成女友右上背遭割傷，檢方偵辦時，依殺人未遂將邱男起訴，法院審理時，法官認為邱持刀但未攻擊，不具殺人犯意，僅依恐嚇危害安全罪判刑4月，得易科罰金。

檢警調查，2020年5月間邱男和女友爆發口角，同年月15日凌晨6時許，邱男發現女友和多名友人到苓雅區福德二路一家KTV歡唱，於是帶著一把筍刀衝往KTV理論。

邱男一到現場，正好撞見女友和其他好友準備離開，邱男醋勁大發，拿著筍刀衝上前將女友壓制在地，當時其他在場友人見狀上前阻止時，還遭邱男持刀劃傷手指、大腿。

遭邱男壓制在地的女友，趁邱不備時起身請服務員報警，邱見狀又將女友壓在地上，刀子則架在女方後頸，造成女友右上背遭割傷，起身後又繼續持刀與女友拉扯，所幸警方在邱男準備持刀攻擊女友腹部時到場，將邱男壓制後逮捕。

檢警偵辦時，邱男辯稱持刀是為了自保，並沒有要殺害其他人意思，但檢方綜合現場人證、物證，依殺人未遂罪嫌將邱男起訴。

高雄地院審理時，法官勘驗監視器畫面，發現邱男左手持刀，但卻是以右手對女友做出攻擊行為，女友雖遭邱男壓制在地，但傷勢應該是邱男跌倒時持刀劃傷造成。

法官認為，邱男若有傷害意圖，當時有數次持刀傷人機會，但邱僅用右手攻擊、掌摑女友，可見他無殺害女友犯意，僅有傷害女友意圖，因此僅認定構成傷害。

因傷害屬告訴乃論，邱男女友以及遭割傷的友人在法院審理時具狀撤告，法官最後變更檢方起訴法條，僅依恐嚇危害安全罪，判邱男4月徒刑。可上訴。

高雄地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判邱男4月徒刑。可上訴。記者張議晨/攝影
高雄地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判邱男4月徒刑。可上訴。記者張議晨/攝影

女友 KTV 殺人

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