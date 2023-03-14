啦啦隊前國手行竊失風竟狠殺房東 辯吸毒斷片不為採信判無期

35歲前啦啦隊國手劉殷瑋因缺錢潛入好心讓他提前入住的65歲馮姓女房東家中行竊，因失風被女房東發現後，他將女房東殺害並滅跡、帶走贓物。新北地方法院審酌他雖辯稱沒有殺人之意，但坦承犯行，依強盜殺人罪處無期徒刑、褫奪公權終身。

檢警調查，劉殷瑋去年11月底向馮女承租新北市新莊區化成路上的五樓房屋，馮女好心讓劉提前入住，劉卻在簽約五天後凌晨潛入同棟六樓馮女的住所行竊，在馮女臥室行竊耳環時被她發現並認出身分，馮女敷衍與劉一同走到客廳後大聲呼救「有小偷」，卻被劉殷瑋勒頸至癱倒，甦醒後她再度大喊求救，被劉殷瑋因擔心事跡敗露殺害。

劉殺害馮女後仔細擦拭可能沾到指紋的地方，並在凌晨從窗戶爬出，帶走犯案用的枕頭、贓物等，強盜殺人得手。

劉在審理時對於犯行坦承，但卻強調沒有殺害馮女之意，稱勒脖、摀口僅是為了遮掩叫聲，還稱當時有使用毒品咖啡包，對犯案過程僅有片段印象。

合議庭認為，劉殷瑋因為擔心事跡敗露，主觀上有殺人滅口犯意，才會不顧馮女掙扎，以枕頭持續悶住她直到她窒息，有直接故意犯意，且劉殷瑋並沒有精神疾病，亦無證據證明當時留有施用毒品、不適用刑法減刑條件。

合議庭指，劉殷瑋在國中小求學階段就有曠課、偷竊的行為，卻因親友認識校方人員未受懲處，認為因此助長他的僥倖心理。