言語一清專案？ 大法官質疑誹謗形態越多不是更應嚇阻？

男子朱長生不滿從事月嫂派送服務的王姓醫師娘通姦，向王夫和她親友舉發，結果被依散布猥褻圖畫罪判6月徒刑，併科罰金8萬元定讞，朱認為刑法第310條違憲、司法院釋字第509號解釋應變更，聲請釋憲，憲法法庭併案審理，今行言詞辯論。

憲法法庭整理的題綱有二，第一是刑法第310條誹謗罪是否侵害憲法第11條保障的言論自由？其次是司法院釋字第509號解釋是否有補充或變更必要？出席的的包括聲請人朱長生、盧映潔、陳易騰、許榮琪 ，法務部由司長黃謀信領軍，另外台北大學法律系教授徐育安、中央研究院法律學研究所研究員許家馨以專家學者身分出席，鑑定機關則為國家人權委員會。

朱認為刑法第310條與釋字第509號解釋違反平等權與恣意禁止原則、比例原則，並說自己只是傳播給100多人，卻與傳播數十萬的電視節目言論適用相同的法條，何況當年媒體人周玉蔻誹謗前總統馬英九拿了「頂新集團秘密『獻金』」只判50日拘役，並不公平。

刑法第310條規定「1.意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或1.5萬元以下罰金。2.散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。3.對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」

朱認為刑法第310條與釋字509號解釋違反法律明確性原則，侵害他受憲法第11條所保障的言論自由。朱認為刑法第310條誹謗罪的規定將「散布於眾」定為意圖的內容，使得誹謗罪欠缺毀損名譽的客觀情狀條件，事實陳述是否足以毀損他人名譽，幾乎完全欠缺客觀化標準。

因台大法律學院副教授蘇慧婕出具的意見書認為具備真正惡意的人才有刑事責任，而在誹謗言論涉及私人事務時，刑法310條的適用則未必要以檢察官或自訴人證明行為人具有真正惡意為前提。大法官楊惠欽詢問法務部，涉及私人事務時是否就該當但書「私德」要處罰？與私德而與公共利益無關，又非公共人物者，又該如何處理？

黃謀信表示，個人名譽權與隱私權和言論自由間要如何平衡？310條本文保障言論自由，但書保障個人名譽與隱私權，因此有不同處理。

國家人權委員會代表高涌誠認為，釋字509號解釋限縮刑法310條第3項的標準，但在實務上有困擾，該號解釋沒深入闡釋，有補充必要。

徐育安認為，誹謗罪必須討論真實與否，與公然侮辱不同，而德國只要是真實就不處罰，日本則不管是否真實都要處罰，如果涉及私德但卻是真實的，用刑事來制裁反而有負面影響，徐認為不需要處罰。許家馨認為，私人案件也是有公共性質、牽涉公共利益，對真實惡意鑑定是可行的方向。

大法官詹森林提到509號解釋闡述「一旦妨害他人名譽均得以金錢賠償而了卻責任，豈非享有財富者即得任意誹謗他人名譽，自非憲法保障人民權利之本意。」是否不符現狀、應重新調整？盧映潔律師陳偉仁認為，名譽受損的人更需要的是言論下架、刪除；律師李鳳翔認為，回復名譽也可用衡平報導，受害人注重的不一定是金錢彌補，因為當不實言論一直在網路上流傳，該如何保護名譽？

聲請人陳易騰律師邱泓運表示，國家以刑事判決禁止人民的意見，違反比例原則、侵害言論自由，而隨著網路興起，在社群、社團的言論侵害被害人名譽也難靠刑事判決回復名譽，因為「找不到行為人」。在網路發達的狀態下，如何讓網路言論不再發酵，是當今要注意的課題。

詹森林質疑，因侵害他人的媒體形態越來越多、侵害方式越來越激烈，不是應該更加嚇阻嗎？怎麼反而懷疑誹謗罪？不是509號解釋已經作成廿年就該改變。

朱長生的律師賴錫欽表示，朱因傳播私德，民事庭認為與公共利益有關，但刑事庭卻認為無關而判有罪，民、刑見解不一，因此誹謗罪但書是否需要修正，有思考之處。聲請人林郁紋的律師林郁紋針對「合理查證」的標準是什麼存疑？

律師陳偉仁認為誹謗案近10年來增加1倍，但不起訴占72.3，96%判拘役和易科罰金，但審理耗費了多少資源？陳認為一般預防的效果要讓人民理解才有意義，誹謗罪已不合乎時代潮流與國際趨勢，恐淪道德糾察隊或言語的一清專案。

法務部認為刑事處罰的效果比民事賠償好，畢竟有威嚇效果，且絕大多數國家仍保留誹謗罪，也因「言論載體不同」，更有用刑事處罰必要。至於移除下架言論，不能減免誹謗行為。黃謀信認為誹謗罪符合法律明確性原則，也有合理查證義務判斷標準，如真實惡意原則、個案事實認定、判決理由也說明心證形成。而誹謗罪也符合平等原則，沒因載體不同而不一。黃指出，誹謗罪也符合比例原則，而釋字509號解釋沒有補充或變更必要。