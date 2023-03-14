雙和醫院確診者砍3護理師「狂刺會陰」 高院減刑為9年4月

新冠肺炎確診者洪堯見2021年5月31日在新北市雙和醫院隔離病房內拿刀砍殺3名護理師，新北地檢署依殺人未遂、醫療法起訴洪，並以他犯後態度惡劣，建請法官從重量刑。新北地方法院依3個殺人未遂罪判洪12年6月徒刑，洪上訴，台灣高等法院改認定為2個殺人未遂、1個傷害罪，改判9年4月徒刑。

洪堯見前年5月25日確診後進入雙和醫院負壓隔離病房治療，31日上午7點多卻擅自離開，蔡姓、陳姓護理師在隔離區外準備穿隔離衣替病患送餐，隔著玻璃見到洪在病房外便出言制止、請他返回病房。

洪回到病房後不甘心，拿了一把檳榔刀藏在身後，另一名正在送血液檢體的施姓護理師出言制止「你怎麼在這裡，你不能離開」，洪二話不說朝對方背、胸部猛刺。

施姓護理師趁隙大聲求救，洪堯見又朝她腹部砍刺多下，蔡姓、陳姓護理師聞聲趕來，卻也遭洪刺傷；其中，洪朝陳女會陰處捅刺，還大喊「憑什麼把我關在這裡」。陳女說，洪就站在她身體上方往她的會陰部一直刺，她想用腳踢開但都踢不開。洪遭逮後，新北地檢署火速偵結起訴。

高院認為，洪堯見拿檳榔刀朝施姓、陳姓護理師身體要害刺擊，甚至在兩人接連倒地並以腳踢、手擋方式閃避後，仍未停止攻擊，可見攻擊行為是基於殺人不確定故意；刺擊蔡姓護理師上腹部，則是傷害。

律師辯護稱洪當時有譫妄、意識錯亂、認知障礙，但一審囑託醫院鑑定，因他還會掩飾兇器，控制情緒，在持刀攻擊施姓護理師，經對方同意帶他離開後，即停止攻擊，可見當時辨識能力、控制能力並無喪失或顯著降低。