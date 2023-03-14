澎湖議長疑關說喬人事遭聲押 法界：實質影響力是關鍵
澎湖縣議會國民黨議長劉陳昭玲疑涉及人事關說，昨天遭檢廉單位大動作搜索，劉陳昭玲及她的陳姓機要秘書、孫姓密友，因涉嫌重大，今凌晨依違反貪污治罪條例，向澎湖地方法院聲請羈押禁見，澎湖地院訂今下午2點召開羈押庭，將由承辦的澎檢主任檢察官蘇恒毅蒞庭。
據了解，此波搜索澎檢一共聲請10多張搜索票，由檢察官指揮廉政署人員前往澎湖縣政府建設處、車船處及澎湖縣議會、消防局外勤分隊等19個地點搜索，當時辦案人員直衝議長辦公室，帶回部分公文及文件，除劉陳昭玲外，澎湖縣政府前車船處長賴淨明也被帶走。
檢廉鎖定劉陳昭玲疑接受縣民關說，協助選民「喬人事」謀職，再索取不定金額的賄款，昨天搜索總共傳喚15人到案，昨深夜10時許，劉陳昭玲與陳姓機要秘書、孫姓密友被移送澎湖地檢署複訊。
檢方訊後以違反貪污治罪條例第5條第1項第3款、第6條第1項第4款等罪，將劉陳昭玲等3人向法院聲請羈押禁見，至於前車船處長賴淨明以5萬元交保，其餘被告及證人均請回。
澎湖地院預計下午2點召開羈押庭，澎檢預計等聲押結果出爐後，對外說明案情，解答各界疑慮。
前立委林益世「收錢喬事」引起法律爭論，日前最高法院刑事大法庭裁定，民代運用職務或身分地位的影響力在議場外關說、請託或施壓，若具公務活動性質並與職務密切關連，即屬「職務上行為」，構成貪汙治罪條例公務員職務受賄罪，應以貪汙罪論處。
一名檢察官解釋，劉陳昭玲雖是民代，但貴為議長，若有收受賄款，協助選民「喬人事」等情況，雖民代不具人事權，但職務上對人事仍具有「實質影響力」，根據最高院見解，就可能觸犯貪污重罪。
主導偵辦劉陳昭玲一案的主任檢察官蘇恒毅，司法官訓練所50期結業，曾待過新竹地檢署，2019年調入橋頭地檢署，擔任民生專組、檢肅黑金專組檢察官，偵辦黑金經驗豐富，去年派任澎檢主任檢察官，是橋檢成立多年來，首位派任一審主任的檢察官。
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