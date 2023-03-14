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調酒師摸遍女客下半身很有悔意 上網自揭犯行離開調酒業

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鄭姓調酒師到酒吧消費，見女酒客醉倒吧檯，以手來回撫摸她的大腿、雙腿內側與根部，女酒客驚醒，調監視器發現下半身被摸遍，對鄭提告；台北地院審理，依乘機猥褻罪判鄭有期徒刑8月，緩刑3年，提供70小時義務勞務。可上訴。

2022年8月11日凌晨4時許，鄭在台北市信義區酒吧消費時，見素不相識的被害女子酒醉倒在吧檯上趴睡，以右手來回撫摸她的大腿。

鄭發現被害人遲未反應，接續將手伸入她的雙腿內側來回滑動、撫摸她的雙腿根部靠近下體的部位，被害人後感覺有異驚醒，不過，起身查看鄭隨即離開，她向酒吧閱監視器錄影畫面，發現鄭性侵她。

鄭審理時認罪，法官勘驗監視畫面，查知鄭「將手伸至被害人兩腿中間」、「撫摸短褲最下緣的兩腿間、靠近女性下體的位置」等，鄭犯罪事證明確。

判決書指出，鄭在案發時擔任調酒師，下班後與友人至酒吧聚餐，為圖一己性慾的滿足，在公開、大眾均得出入的餐飲場所內罔顧被害人身體及性自主權，多次撫摸她的大腿、雙腿根部隱私，行為不足取。

法官認為，鄭犯後坦承犯行，遭警方調查前，多次透過管道道歉，審理中也透過隔離法庭向被害人親自道歉，並實際被害人10萬元，已有悔意。

判決指出，被害人同意與鄭和解，但不同意判鄭緩刑，不過，鄭犯案後，多次轉達歉意，還在自己的IG上以公開動態對被害人道歉，「將自身違法之犯行揭露在其社群媒體圈」，也離開調酒業，確有面對錯誤而悔悟的心，宣告可緩刑3年。

鄭姓調酒師到酒吧消費，見女酒客醉倒吧檯，來回撫摸她的大腿、雙腿內側與根部，依乘機猥褻罪判鄭有期徒刑8月，緩刑3年，提供70小時義務勞務。示意圖／本報資料照片
鄭姓調酒師到酒吧消費，見女酒客醉倒吧檯，來回撫摸她的大腿、雙腿內側與根部，依乘機猥褻罪判鄭有期徒刑8月，緩刑3年，提供70小時義務勞務。示意圖／本報資料照片

監視器 隔離 社群媒體

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