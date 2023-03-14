他介入喬房屋糾紛遭前里長開槍 反持魚刀殺死對方逆轉獲判無罪確定

男子黃亭皓7年前和台南市漁光里前里長李茂松酒後發生口角而互毆，他被李拿改造手槍抵住頭部、射中左手臂，趁機取出魚刀反擊，砍殺李4刀致死，黃一、二審皆被依傷害致死、殺人罪判刑，判決被撤銷發回，更一審認為黃是正當防衛改判無罪，最高法院駁回上訴，黃無罪確定。

黃亭皓因友人與李茂松有房產租界糾紛，他介入居中協調引起李不滿，兩人2016年7月30日晚間9時許發生口角衝突而互毆，李騎機車離開取一把改造手槍再返回現場，並持槍抵住黃的頭部。

黃趁機從酒桌下取出魚刀反擊，雙方發生扭打，過程中李開槍射中黃的左手臂，黃則持魚刀刺殺李的腋下、右胸、右上腹及右下腹4刀，導致李肺、肝、腸道及腎受傷，4天後因創傷性休克及多重器官衰竭身亡。

檢方依殺人罪嫌起訴黃，一審認為，黃不是主動挑釁，與蓄意傷害他人致死不同，認定屬於正當防衛但防衛過當，依傷害致死罪判1年4月徒刑；二審改依殺人罪判刑1年8月，判決被最高法院撤銷發回更審。

台南高分院更一審認為黃的行為構成傷害致死的要件，但黃在李已經開一槍，又企圖擊發第2槍卡彈的狀況下，短時間內持刀揮刺2下後停止，而李仍持續操作槍枝，造成第3顆未擊發子彈掉落，黃的手段沒有超越必要性。